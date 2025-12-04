Air Fryer Recipe: बेवक्त भूख के लिए परफेक्ट हैं ये पोटैटो वेजेस, एयर फ्रायर में 10 मिनट में बनकर होंगे तैयार

Air Fryer Recipe: तीन बार खाना खाने के बावजूद भी कई बार बेवक्त भूख लग जाती है. ऐसे में हम तुरंत कुछ भी उठाकर खा लेते हैं जैसे चिप्स का पैकेट या फिर कोई नमकीन, जो ज्यादातर प्रोसेस्ड होता है. लेकिन अब आपको हेल्दी स्नैक के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं! सिर्फ कुछ ही सामग्री और कम मेहनत में आप बना सकते हैं एक स्वादिष्ट और हल्का स्नैक और वो है एयर फ्रायर पोटैटो वेजेस. सबसे अच्छी बात? यह झटपट तैयार हो जाते हैं और बिना ज्यादा झंझट के. तो फिर देर किस बात की? एप्रन पहनिए और जानिए इसे बनाने का आसान तरीका.

एयर फ्रायर में पोटैटो वेजेस कैसे बनाएं | आसान पोटैटो वेजेस रेसिपी

यह एयर फ्रायर पोटैटो वेजेस रेसिपी आपकी स्नैक लिस्ट में जल्दी ही टॉप पर आ जाएगी. इसे बनाने के लिए बस 3 बेसिक चीजों की जरूरत होती है. आलू, ऑलिव ऑयल और कॉर्नफ्लोर. और हाँ, अगर आलू को पहले से उबाल लें तो एयर फ्रायर में यह और भी ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं. आप अपनी पसंद के अनुसार नमक, लाल मिर्च या कोई भी हर्ब्स डालकर इन्हें सीजन कर सकते हैं.

इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसमें ना ज्यादा तैयारी लगती है और ना ही कोई फैंसी सामग्री की जरूरत होती है. बेहद आसान प्रोसेस और कम चीजों में बनकर तैयार होने वाला यह स्नैक बेवक्त भूख का परफेक्ट इलाज है.

एयर फ्रायर पोटैटो वेजेस बनाने की विधि:

1. उबले हुए आलू लें और उन्हें मोटे-मोटे वेजेस या स्लाइस में काट लें. छिलका हटाने की जरूरत नहीं है.

2. कॉर्नफ्लोर या मैदा डालकर अच्छी तरह मिलाएँ ताकि सभी टुकड़ों पर समान रूप से कोटिंग हो जाए.

3. इन्हें एयर फ्रायर की ट्रे में रखें और ऊपर से थोड़ा ऑलिव ऑयल डालें.

4. एयर फ्रायर को 200°C पर सेट करें और 10 मिनट तक पकाएँ.

5. निकालकर नमक, लाल मिर्च या पसंद के अन्य मसाले डालकर टॉस करें.

6. गरमा-गरम सर्व करें!

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)