Gut Health के लिए कौन सा ब्रेकफास्ट है अच्छा और कौन सा खराब, AIIMS के डॉ सेठी ने शेयर की लिस्ट

Healthy Breakfast: AIIMS, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षित गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने पसंदीदा नाश्ते को बारे में बताया की वो कैसे आपकी गट हेल्थ पर असर डालते हैं और उनको रैकिंग दी है. उन्होंने इन फूड आइटम्स को नंबर दिए हैं जिसमें कौन सी चीजें आपके गट हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती हैं और कौन सी चीजें आपकी गट हेल्थ के लिए हेल्दी होते हैं.

गट हेल्थ के लिए नाश्ते की रैंकिंग

डॉ. सेठी की इस रैंकिंग में कुछ फूड्स को बहुत कम स्कोर मिले, जैसे शुगर वाले सीरियल्स और फास्ट-फूड बुरिटोज़ जिन्हें गट के लिए खराब बताया गया,

वहीं दूसरी ओर कुछ फूड्स जैसे केफिर, बेरीज़ और पालक से बने स्मूदीज़ को सबसे बेहतर बताया गया. उन्होंने नाश्ते की कई कैटेगिरी जैसे ओट्स, टोस्ट, अंडे की डिश और फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स का मूल्यांकन किया है.

इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा—

“कुछ नाश्ते ऐसे हैं जो आपके गट को हेल्दी बनाते हैं, जबकि कुछ इसे नुकसान पहुंचाते हैं. चलिए देखते हैं आपका पसंदीदा नाश्ता किस कैटेगरी में आता है.”

कौन-सा नाश्ता है सबसे अच्छा और कौन सबसे खराब?

1. उपमा या सब्ज़ियों के साथ नमकीन ओट्स – 10 में से 5

2. स्प्राउटेड ग्रेन टोस्ट विद नट बटर – 10 में से 6

3. सादा होल व्हीट टोस्ट विद जैम – 10 में से 3

4. बाज़ार में मिलने वाला ग्रेनोला – 10 में से 2

5. व्हाइट ब्रेड टोस्ट विद बटर – 10 में से 1

6.स्टील-कट ओटमील विद केला या खजूर – 10 में से 4

7.सब्ज़ियों और अंडों का स्क्रैम्बल – 10 में से 9

8. अनस्वीटेंड केफिर, बेरीज़ और पालक वाली स्मूदी – 10 में से 7

9. चिया या फ्लैक्स सीड्स के साथ ओवरनाइट ओट्स – 10 में से 8

10. ग्रीक योगर्ट विद बेरीज़ – 10 में से 10

11. शुगर वाले ब्रेकफास्ट सीरियल्स – 10 में माइनस 5

12. फास्ट फूड बुरिटोज़ – 10 में से माइनस 10

डॉ. सेठी के अनुसार, फर्मेंटेड और फाइबर-रिच फूड्स (जैसे ग्रीक योगर्ट, केफिर स्मूदी, ओट्स या सब्जियों वाले अंडे) गट हेल्थ के लिए सबसे फायदेमंद हैं.

वहीं ज्यादा शुगर, रिफाइंड कार्ब्स या प्रोसेस्ड फूड्स जैसे ग्रेनोला, व्हाइट ब्रेड या फास्ट फूड्स से बचना चाहिए.

