Smelly Farts Explained: बदबूदार गैस क्यों निकलती है, बदबूदार गैस से कैसे छुटकारा पाएं? कुकिंग और आहार में करें ये बदलाव

Badbudar gas nikalne ka karan: हमारा पेट अक्सर दो चीज़ों की ओर इशारा करता है: या तो आपकी डाइट में कोई गड़बड़ी है, या आपके पेट के अंदर बैक्टीरिया का संतुलन (Gut Balance) बिगड़ गया है. अच्छी बात यह है कि इस समस्या को समझा जा सकता है और कुछ आसान बदलावों से इसे हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है.

Smelly Farts Explained: बदबूदार गैस क्यों निकलती है, बदबूदार गैस से कैसे छुटकारा पाएं? कुकिंग और आहार में करें ये बदलाव
पाद की बदबू को तुरंत खत्म करने के 5 अचूक उपाय | How to Stop Bad-Smelling Gas with Home Remedies 

Badbudar Gas Nikalne Ka Karan | Badbudar Gas Pass Hona : कभी-कभी पेट से गैस में तेज़ गंध आना सामान्य है, ख़ासकर किसी बड़े या भारी भोजन के बाद. लेकिन अगर आपके साथ यह लगातार हो रहा है, तो रुकिए! यह सिर्फ़ शर्मिंदगी की बात नहीं है, बल्कि आपके शरीर का एक ज़रूरी संकेत है. यहां एक सवाल खूब पूछा जाता है कि पाद से बदूब क्‍यों आती है (paad se gandi badbu aana), क्‍या आप क‍िचन में खाना बनाते समय कुछ ऐसी गलति‍यां करते हैं या फिर आप जो खा रहे हैं वही बदबूदार गैस के पीछे की वजह तो नहीं. क्‍या वजह है क‍ि पेट की गैस बदबूदार (pad se badbu aana) होती है. 

Paad Kyu Aate Hai:  दरअसल, आपका पाचन तंत्र (Digestive System) आपको धीरे से बता रहा है कि आपके खाने में कुछ ऐसा है जो अंदर ठीक से पच नहीं पा रहा है. जब भोजन को ठीक से तोड़ने में दिक्कत होती है, तो पेट में मौजूद बैक्टीरिया उसे किण्वित (Ferment) करना शुरू कर देते हैं, जिससे सल्फर (Sulphur) युक्त गैसें बनती हैं. और यही गैसें, खासकर हाइड्रोजन सल्फाइड (Hydrogen Sulphide), उस असहनीय बदबू का कारण (pad se badbu kyon aati hai) बनती हैं.

Badbudar Gas Nikalne Ka Karan: हमारा पेट अक्सर दो चीज़ों की ओर इशारा करता है: या तो आपकी डाइट में कोई गड़बड़ी है, या आपके पेट के अंदर बैक्टीरिया का संतुलन (Gut Balance) बिगड़ गया है. अच्छी बात यह है कि इस समस्या को समझा जा सकता है और कुछ आसान बदलावों से इसे हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है.

क्‍या खाने से आते हैं बदबूदार पाद, पेट से गैस क्यों निकलती है, छोड़ दें ये 7 फूड्स | What foods to eat to avoid smelly farts?

Badbudar Pad Kyon Aate Hain: अगर आपके पेट की गैस (पाद) में बदबू आती है, तो सबसे पहले इन 'गंध-उत्पाद' (Odour-creating) खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट से कम करें:

  1. अंडे: सल्फर का सबसे बड़ा स्रोत होते हैं. रोज़ाना ज़्यादा खाने से बदबू तेज़ होती है. कभी-कभी इसकी जगह चना, टोफू या पनीर खाएं.
  2. लाल माँस (Red Meat): पचाने में भारी और मुश्किल होता है; पेट में सड़न पैदा कर सकता है. इसकी जगह चिकन, मछली (सैलमन) या शाकाहारी प्रोटीन चुनें.
  3. लहसुन और प्याज: इनमें सल्फर और FODMAPs दोनों उच्च मात्रा में होते हैं. इसकी जगह स्वाद के लिए अदरक, करी पत्ता या धनिया इस्तेमाल करें.
  4. गोभी परिवार की सब्जियां (ब्रोकली, फूलगोभी, पत्तागोभी): इनमें सल्फर और अपचनीय फाइबर होता है. एक बार में ज़्यादा खाने के बजाय, इन्हें सलाद या सूप में कम मात्रा में खाएं.
  5. डेयरी उत्पेट की गैस (पाद) (Dairy): अगर आप लैक्टोज इनटॉलेरेंट हैं, तो यह भयंकर बदबू पैदा करता है. लैक्टोज-फ्री दूध, या दही और पनीर (जो पचाने में आसान होते हैं) लें.
  6. फ्राइड या हाई-फैट फूड: इन पर कब्ज और वसा अवशोषण की समस्या के कारण बदबू आती है. बेक्ड, उबला हुआ या हल्का तेल वाला खाना खाएं.
  7. आर्टिफिशियल स्वीटनर्स (जैसे सॉर्बिटोल, माल्टिटोल): ये पेट में तेज़ी से किण्वित होते हैं और गैस बनाते हैं. इनकी जगह शहद या गुड़ का इस्तेमाल सीमित मात्रा में करें.
पाद की बदबू को तुरंत खत्म करने के 5 अचूक उपाय | How to Stop Bad-Smelling Gas with Home Remedies 

Paad ki badbu kaise dur kare: अपने पेट को शांत करने और बदबू कम करने के लिए ये आसान आदतें अपनाएं:

  • पानी है जादुई: ज़्यादा पानी पीने से पाचन क्रिया सुधरती है और गैस बनाने वाले पदार्थ पतले हो जाते हैं.
  • प्रोबायोटिक्स को दोस्त बनाएं: अपने आहार में दही (Yoghurt) या छाछ/लस्सी शामिल करें. प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया का संतुलन बहाल करने में मदद करते हैं.
  • धीरे खाएं और चबाएं: हमेशा इत्मीनान से खाएं और भोजन को कम से कम 30 बार चबाएं. इससे आप कम हवा निगलते हैं और पाचन आसान होता है.
  • दूरी बनाएं: खाने के बाद तुरंत लेटने से बचें. थोड़ी देर टहलें.
  • फाइबर सही चुनें: ओट्स, चावल और केले जैसे घुलनशील फाइबर (Soluble Fibre) चुनें, जो पाचन में ज़्यादा परेशानी नहीं करते.

बदबूदार पेट की गैस (पाद) के पीछे के 5 बड़े कारण | पाद में बदबू आने के कारण | Pad Me Badbu Kyu Aati Hai

जब गैस में लगातार तेज़ बदबू आती है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में ये चीज़ें ठीक से काम नहीं कर रहीं:

1. खाने में सल्फर की अति: सल्फर एक ज़रूरी पोषक तत्व है, लेकिन जब आप इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं (जैसे अंडे या ब्रोकली के ज़रिए), तो पेट के बैक्टीरिया इसे तोड़कर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाते हैं, जो सड़े हुए अंडे जैसी बदबू पैदा करती है.

2. पेट के बैक्टीरिया का असंतुलन (Gut Imbalance) : पेट में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं: अच्छे और बुरे. तनाव, एंटीबायोटिक्स या बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाने से गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया (Odour-producing bacteria) हावी हो जाते हैं. जब ये बुरे बैक्टीरिया सक्रिय होते हैं, तो सामान्य खाना भी बदबूदार गैस पैदा करता है.

Also Read: चाय पीते ही एसिडिटी और गैस बनने लगती है? तो जान लें चाय पीने के नियम, फिर कभी नहीं होगी ये दिक्कत

3. किसी फूड से हल्की एलर्जी (Food Intolerance) : कई लोगों को पता नहीं होता कि उन्हें कुछ चीज़ों से हल्की एलर्जी है. लैक्टोज (डेयरी में पाया जाने वाला), ग्लूटेन (गेहूँ में पाया जाने वाला), और FODMAPs (कुछ सब्ज़ियों में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट) ठीक से न पचने पर पेट में सड़न पैदा करते हैं, जिससे पेट की गैस (पाद) में बहुत तेज़ गंध आती है.

4. वसा को न पचा पाना (Fat Malabsorption) : अगर आपका शरीर फैट (वसा) को ठीक से हज़म नहीं कर पा रहा है (जैसे पित्ताशय/Gallbladder की समस्या के कारण), तो फैट पाचन तंत्र से होते हुए बड़ी आँत तक पहुँच जाता है. यह भी बैक्टीरिया द्वारा किण्वित होता है, जिससे पेट की गैस (पाद) चिकने (Oily), चिपचिपे और बेहद दुर्गंधयुक्त हो सकते हैं.

5. जल्दबाजी में खाना : अगर आप जल्दी-जल्दी खाते हैं या खाने को ठीक से चबाते नहीं हैं, तो आप खाने के साथ ज़रूरत से ज़्यादा हवा (Air) निगल जाते हैं, जिससे गैस बनती है. आधा चबाया हुआ खाना सीधे पेट में जाता है, जिससे पाचन पर लोड बढ़ जाता है और किण्वन बढ़ जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

