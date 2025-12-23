विज्ञापन
सर्दियों में कब्ज और गैस की समस्या से तुरंत राहत दिलाएं ये 4 फूड्स, आज से ही डाइट में करें शामिल

Fruits For Kabj: अगर आप भी सर्दियों के मौसम में पाचन संबंधी समस्या को दूर रखना चाहते हैं, तो इन 4 फूड्स को डाइट में शामिल कर इससे राहत पा सकते हैं.

Fruits For Kabj: कब्ज से कैसे राहत पाएं.

Fruits For Kabj: सर्दियों के मौसम में पेट से जुड़ी समस्याएं काफी देखने को मिलती हैं. अगर आप भी कब्ज की समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में बदलाव कर सकते हैं. जी हां कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें डाइट में शामिल कर पेट को दुरुस्त रख सकते हैं. दरअसल इस मौसम में कम प्यास लगने, कम फिजिकल एक्टिविटी और हैवी खाने से पेट सुस्त हो जाता है. ऐसे में इस मौसम में डाइजेशन पर खास ध्यान देने की जरूरत है. तो चलिए जानते हैं किन चीजों को खाने से पेट को हेल्दी रखा जा सकता है. 

पेट को हेल्दी रखने के लिए क्या खाएं- (Pet Ko Healthy Rakhne Ke Liye Kya Khaye)

1. पपीता-

पपीता एक ऐसा फल है जिसे सबसे ज्यादा खाया और पसंद किया जाता है. आपके पेट और डाइजेशन के लिए पपीता किसी दवा से कम नहीं है. क्योंकि इसमें मौजूद पपेन नाम का एंजाइम, प्रोटीन को पचाने में मदद करता है और ठंड में पेट को सही रखता है. इसे आप कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे फल, सलाद और जूस.

Latest and Breaking News on NDTV

2. संतरा-

सर्दियों के मौसम में आने वाला संतरा न सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत में भी कमाल माना जाता है. स्वाद में खट्टा-मीठा होने के साथ-साथ संतरा पेट के लिए भी अच्छा माना जाता है. संतरे में फाइबर और नेचुरल एसिड पाए जाते हैं, जो डाइजेस्टिव जूस को एक्टिव कर सकते हैं. इसे आप कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं जैसे फल और जूस.

3. अमरूद-

अमरूद एक ऐसा फल है जिसे हर कोई खाना पसंद करता है. सर्दियों में अमरूद सबसे फायदेमंद फल माना जाता है. पोषक तत्वों से भरपूर अमरूद में भरपूर मात्रा में डाइटरी फाइबर पाया जाता है, जो कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद कर सकता है. इसे आप कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. जैसे फल, चटनी आदि.

4. सेब-

सेब को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. क्योंकि इसमें फाइबर पाया जाता है, जो पेट के गुड बैक्टीरिया को बढ़ावा देने में मददगार है. रोजाना इसके सेवन से दस्त और कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद मिल सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

