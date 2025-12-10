Year Ender 2025: फर्मेंटेड फूड से लेकर चिया सीड्स तक साल 2025 में गट हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा वायरल हुए ये फूड्स

Year Ender 2025: साल 2025 समाप्त होने को है और हम सभी आने वाले साल के लिए एक्साइटेड हैं. लेकिन इस साल क्या कुछ ट्रेंड में रहा, सर्च में रहा एक बार फिर से याद करने का समय है. गट हेल्थ इस साल सबसे ज्यादा चर्चित विषयों में से एक रहा. कई सुपरफूड्स चर्चा का विषय बन गए. इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड पर रहे. जिसने पूरे साल लोगों के खान-पान और किचन में ध्यान खींचा. तो चलिए जानते हैं उन फूड्स के बारे में जिन्होंने इस साल गट हेल्थ के लिए लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया.

गट हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा वायरल हुए ये फूड्स- (Top gut health superfoods that went viral in 2025)

1. फर्मेंटेड फूड-

फर्मेंटेड फूड को गट हेल्थ के लिए काफी अच्छा माना जाता है. साल 2025 में गट के लिए दही, अचार जैसी चीजों को खूब पसंद किया गया.

2. बाजरा-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 घोषित करने के बाद साल 2025 में रागी, ज्वार, बाजरा का चलन काफी बढ़ा. इसे पेट के लिए काफी अच्छा माना जाता है. फिटनेस विशेषज्ञों और डॉक्टरों ने बाजरे की इन किस्मों की तारीफ़ की क्योंकि, इनमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है और ये पाचन तंत्र के लिए भी अच्छे होते हैं. इंस्टाग्राम रेसिपी पेजों पर "बाजरे से बनने वाले फूड आइडियाज़" खूब वायरल रहे.

3. चिया सीड्स-

साल 2025 में इंस्टाग्राम पर चिया सीड्स काफी ट्रेंड पर रहा. पोषण विशेषज्ञों और कुछ अंतरराष्ट्रीय डॉक्टरों द्वारा पाचन, आंतों के लिए चिया बीज की तारीफ करते मिले. इसकी लोकप्रियता को और भी बढ़ाने वाली बात इसकी किफायती कीमत थी.

4. पपीता और जामुन-

इस साल फाइबर से भरपूर फलों का भी अपना दौर रहा. पपीता, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और ब्लैकबेरी का चलन खूब रहा क्योंकि, ये पाचन, नियमित मल त्याग और स्किन के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं.

