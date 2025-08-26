आंखों की रोशनी को बढ़ाना है तो 45 दिनों तक खाली पेट दूध के साथ इस तरह खा लीजिए बादाम और मिश्री, फिर देखिए कमाल

How to Improve Eyesight Naturally: आप भी उन लोगों मे से एक हैं जो चश्मा लगाने से परेशान हैं, आप इसको लगाना नहीं चाहते हैं लेकिन कमजोर नजर की वजह से इसको लगाना पड़ता है. वहीं कई बार लोगों के सिर में दर्द होता है जिसकी वजह से भी लोग चश्मा लगाते हैं. हालांकि अगर इन मजबूरियों को हटा दिया जाए तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो चश्मा मन से लगाएगा. अगर आप भी उन लोगों मे से एक हैं जो चश्मा नहीं लगाना चाहते हैं तो आर्युवेदिक और यूनानी डॉक्टर सलीम जैदी ने एक ऐसी चीज के बारे में बताया है जिसका सेवन करने मात्र से आइसाइट में इंप्रूवमेंट हो सकती है, इसके साथ ही आइस स्ट्रेन और सर दर्द की शिकायत भी कम हो सकती है. उन्होंने एक सिंपल मॉर्निंग हैबिट बताई है जो कि ना सिर्फ आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाएगी बल्कि दिमाग और आंखों की नसों को भी ताकत देगी. इससे आपका चश्मा तो हटे या ना हटे. लेकिन आपकी ओवरऑल आई हेल्थ इससे जरूर इंप्रूव होगी और नजर कमजोर होने से भी बच जाएगी.

आंखों की रोशनी कमजोर क्यों होती जा रही है?

आप हेल्दी खाना तो खाते हैं. विटामिंस और मिनरल्स की गोलियां भी खाते हैं. आंखों में आई ड्रॉप्स भी डालते हैं और इवन चश्मा भी रेगुलरली लगाते हैं. लेकिन फिर भी नजर और ज्यादा कमजोर होती जा रही है. आखिर क्यों? कहीं आप एक ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं जो कि आपकी सारी की सारी एफर्ट्स को बर्बाद कर दे. आपको बता दें कि इसकी एक मुख्य वजह है स्क्रीन टाइम. जी हां, हाथ में मोबाइल वो भी बिल्कुल आंखों के पास में. बिना पलक झपकाए तीन से 4 घंटे तक जब आप लगातार स्क्रॉल करते हैं, तो यह आपकी आइज के लिए एक धीमे जहर की तरह काम करता है. इससे आंखों की मसल्स थक जाती हैं. ड्राइनेस बढ़ती है और लॉन्ग टर्म डैमेज होता है. इसलिए कुछ भी दूसरी चीज करने से पहले आपको इसका सॉल्यूशन ढूंढना है. और सॉल्यूशन एकदम सिंपल है. स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए और 2020 रूल को फॉलो कीजिए. यानी हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखना. अपनी आंखों को स्क्रीन की ब्लू लाइट से बचाना.

क्या चश्मा सच में नेचुरल तरीकों से उतर सकता है?

यह सवाल अमूमन कई लोगों के मन में आता ही आता है. आपको बता दें कि हर किसी की आंखों की प्रॉब्लम अलग होती है. अक्सर चश्मा रिफैक्टिव एरर्स को दूर करने के लिए लगाया जाता है. यानी जब आइज के अंदर का लेंस सही से फोकस नहीं कर पाता है तो बाहर से चश्मे के लेंस के जरिए इस फोकस को ठीक किया जाता है. यानी चश्मा लेंस के अंदर पैदा हुए हुए किसी फिजिकल एरर की वजह से लगाया जाता है. इसलिए अगर आपका नंबर बहुत पुराना है और स्ट्रांग है तो इसे पूरी तरह से हटाना तो ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है लेकिन हां नेचुरल तरीकों से हम इसे कम जरूर कर सकते हैं या फिर इसको और ज्यादा गिरने से रोक सकते हैं.

साइंस और आयुर्वेद दोनों यह बात मानते हैं कि अगर आप न्यूट्रिशन एक्सरसाइज और आंखों की रिलैक्सेशन रूटीनंस को सही तरीके से फॉलो करेंगे तो आंखों को हेल्दी रख सकते हैं. लेकिन हां इसमें कोई मैजिक नहीं है. यह एक हीलिंग जर्नी है. इसलिए अगर आप पेशेंस के साथ दो से 3 महीने तक इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे.

आंखों की रोशनी बढ़ाने का घरेलू नुस्खा

आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों रेकमेंड करते हैं कि अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट पांच भीगे हुए बादाम, एक चम्मच सौंफ और एक चम्मच धागे वाली मिश्री खाएं तो यह आपकी आंखों के लिए एक बेहतरीन टॉनिक की तरह काम करेगी. इसके लिए आप पांच बादाम ले लीजिए. ममरा बादाम मिल जाए तो बेस्ट है. वरना कोई भी बादाम चलेगा, आप बादाम को रात भर के लिए भिगो दें और सुबह खाली पेट छीलकर इसको एक चम्मच सौंफ और एक चम्मच पिसी हुई धागे वाली मिश्री के साथ चबाकर खा लें. इसके ऊपर आप चाहें तो एक गिलास नॉर्मल टेंपरेचर का पानी या फिर एक गिलास गर्म दूध भी पी सकते हैं. इसके बाद 20 से 30 मिनट तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है और फिर लाइट ब्रेकफास्ट करना है. इस रेमेडी को आप कम से कम 45 दिन तक लगातार लें आपको असर दिखने लगेगा.

