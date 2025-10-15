कौन सी चीजें खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है?

Which Food Is Good For Eye Vision: आज के समय में ज्यादा समय मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बिताने, प्रदूषण और गलत खानपान के कारण आंखों की रोशनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता जा रहा है. ऐसे में समय रहते इस समस्या से राहत पाने के लिए अपनी आदतों में कुछ बदलाव करना बेहद जरूरी है. लाइफस्टाइल के साथ अपनी खाने की आदतों पर ध्यान जरूर देना चाहिए. इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो आंखों की हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद हैं. तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो चीजें.

चश्मा हटाने के लिए क्या खाना चाहिए?

बादाम और अखरोट: बादाम और अखरोट दोनों ही विटामिन ई से भरपूर हैं, जो आंखों की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से दूर रखने में मदद करते हैं. नियमित रूप से इनका सेवन आंखों की हेल्थ के लिए लाभदायक साबित हो सकता है.

शिमला मिर्च: शिमला मिर्च स्वाद के साथ आंखों के लिए है कमाल. इसमें मौजूद विटामिन सी, बीटा-कैरोटीन और ल्यूटिन आंखों के लिए तीन गुना लाभ प्रदान करते हैं, ये तत्व आंखों की सूजन को कम करते हैं और रोशनी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं.

टमाटर: टमाटर में मौजूद लाइकोपीन नामक तत्व आंखों को हानिकारक किरणों से बचाता है और उम्र के साथ होने वाले आंख से जुड़े रोगों के रोकथाम में मदद करता है. नियमित रूप से इसका सेवन आंखों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

हरी सब्जियां: पालक, मेथी, सरसों का साग और कई हरी सब्जियों में ल्यूटिन और ज़ीएक्सैन्थिन नामक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो न सिर्फ रेटिना को सूरज की हानिकारक अल्ट्रावॉयलेट किरणों से बचाने में मदद करते हैं, बल्कि मोतियाबिंद जैसी समस्याओं को दूर रखने में सहायक हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)