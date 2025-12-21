सर्दियों में गर्माहट और सेहत का देसी खजाना, मिनटों में बनाएं पहाड़ी गुड़ की झोली, स्वाद ऐसा कि बार-बार खाने का मन करे

How To Make Pahari Gur Ki Jholi: सर्दियों का मौसम आते ही शरीर को ऐसी चीजों की जरूरत होती है, जो अंदर से गर्म रखें, ताकत दें और स्वाद में भी जबरदस्त हों. पहाड़ों में यह जरूरत सदियों पहले समझ ली गई थी. कठिन मौसम, ठंडी हवाएं और सीमित संसाधनों के बीच वहां के लोगों ने ऐसे पारंपरिक व्यंजन विकसित किए, जो कम सामग्री में ज्यादा पोषण देते हैं. इन्हीं में से एक खास व्यंजन है पहाड़ी गुड़ की झोली.

पहाड़ों का जीवन हमेशा से संघर्षमय रहा है. सर्दियों में बर्फबारी, ठंड और लंबी रातों के कारण शरीर को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है. ऐसे में वहां के लोग बाजार के प्रोसेस्ड फूड पर नहीं, बल्कि अपने पारंपरिक देसी पकवानों पर भरोसा करते हैं. गुड़ की झोली भी ऐसा ही एक व्यंजन है, जो आटा, गुड़ और पानी जैसी साधारण चीजों से बनकर शरीर को गर्म रखने का काम करता है. यही वजह है कि यह झोली न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत का भी राज मानी जाती है.

गुड़ की झोली हलवा उत्तराखंड का एक पारंपरिक पकवान:

उत्तराखंड की समृद्ध लोक-परंपराओं में पहाड़ी व्यंजनों का खास स्थान है. गुड़ की झोली हलवा भी इन्हीं पारंपरिक पकवानों में से एक है, जिसे खासतौर पर सर्दियों में बनाया जाता है. इसे खाने से शरीर में तुरंत गर्माहट महसूस होती है और लंबे समय तक एनर्जी बनी रहती है. अच्छी बात यह है कि आप भी इसे बिना किसी खास तैयारी के घर पर आसानी से बना सकते हैं.

किन चीजों से बनती है पहाड़ी गुड़ की झोली? | Ingredients Are Used to Make Pahari Gur Ki Jholi?

पहाड़ी गुड़ झोली की सबसे बड़ी खासियत इसकी सादगी है. इसमें ऐसी सामग्री इस्तेमाल होती है, जो लगभग हर घर में मिल जाती है.

गेहूं का आटा, सूजी या पारंपरिक मंडुवा (रागी) का आटा

शुद्ध देसी गुड़ (चीनी की जगह)

देसी घी

पानी

स्वाद और खुशबू के लिए इलायची (इच्छानुसार)

इन सभी चीजों का मेल इस झोली को स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि बेहद पौष्टिक भी बनाता है.

सर्दियों में क्यों खास है गुड़ की झोली? | Why is Jaggery Broth Especially Good in Winter?

गुड़ शरीर में तुरंत एनर्जी देता है.

देसी घी ठंड से बचाने में मदद करता है.

आटा और मंडुवा पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं.

शरीर को अंदर से गर्म रखने में सहायक.

सर्दी-जुकाम में भी फायदेमंद मानी जाती है.

यही कारण है कि पहाड़ों में इसे सुबह या शाम के समय खाना ज्यादा पसंद किया जाता है.

घर पर कैसे बनाएं पहाड़ी गुड़ की झोली? | How to Make Pahari Gur Ki Jholi

1. कड़ाही में देसी घी गर्म करें.

2. उसमें आटा या मंडुवे का आटा डालकर हल्का भूनें.

3. अलग से गुड़ को पानी में घोल लें.

4. अब गुड़ का घोल धीरे-धीरे कड़ाही में डालते हुए चलाते रहें.

5. गाढ़ा होने पर इलायची डालें और आंच बंद कर दें.

बस तैयार है आपकी गरमागरम गुड़ की झोली.

क्यों जरूर अपनाएं यह पारंपरिक रेसिपी?

आज जब लोग केमिकल-भरे मीठे और फास्ट फूड की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में पहाड़ी गुड़ की झोली जैसी देसी रेसिपी हमें हेल्दी और बैलेंस लाइफस्टाइल की ओर लौटने का रास्ता दिखाती है.

