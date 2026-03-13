विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE
7 minutes ago

Pm Kisan Samman Nidhi Yojana 22nd Installment 2026 LIVE Updates: देश के करोड़ों किसानों के लिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना के तहत 22वीं किस्त आज जारी की जा रही है. इस किस्त के जरिए पात्र किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी. बताया जा रहा है कि इस बार 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को इसका लाभ मिलने वाला है. सरकार की इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देना है, ताकि खेती और घर की जरूरी जरूरतों को पूरा करने में उन्हें मदद मिल सके. हर साल किसानों को इस योजना के तहत कुल 6000 रुपये दिए जाते हैं, जो तीन अलग-अलग किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं.

आज जारी होने वाली 22वीं किस्त को लेकर किसानों में काफी उत्साह और इंतजार देखा जा रहा है. कई किसान सुबह से ही यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके खाते में पैसा कब आएगा, किस समय किस्त जारी होगी. वहीं, कुछ के मन में यह सवाल भी है कि क्या उन्हें इस बार पैसा मिलेगा या नहीं? इसी कड़ी में यहां हम आपको PM Kisan योजना से जुड़ी हर जरूरी जानकारी लगातार बताते रहेंगे. आइए जानते हैं किस समय किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, किन किसानों को इस बार किस्त का फायदा मिलेगा और किन कारणों से कुछ किसानों की किस्त रुक सकती है.

इसके अलावा आप यहां यह भी जान सकेंगे कि लाभार्थी सूची में अपना नाम कैसे चेक करें, मोबाइल या आधार नंबर से किस्त का स्टेटस कैसे देखें और अगर पैसा नहीं आया तो क्या करना चाहिए. अगर आप भी PM Kisan योजना के लाभार्थी हैं, तो इस लाइव अपडेट को देखते रहें. जैसे-जैसे नई जानकारी सामने आएगी, हम यहां उसे अपडेट करते रहेंगे ताकि आपको योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर तुरंत मिल सके.

Mar 13, 2026 13:31 (IST)
Link Copied
Share

PM Kisan Yojana 22nd Installment: पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर क्या है?

पीएम किसान योजना का हेल्पलाइन नंबर 155261 है.

Mar 13, 2026 13:11 (IST)
Link Copied
Share

PM Kisan Yojana 22nd Installment: बिना e-KYC के खाते में नहीं आएंगे 2000 रुपये, जानें कैसे करें

किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने एक फेस रिकग्निशन आधारित मोबाइल ऐप भी शुरू किया है. इसकी मदद से किसान बिना OTP या बायोमेट्रिक मशीन के भी घर बैठे अपना e-KYC पूरा कर सकते हैं. इसके अलावा नजदीकी CSC सेंटर या किसान सेवा केंद्रपर जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.

Mar 13, 2026 12:48 (IST)
Link Copied
Share

इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi के पैसे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम की राजधानी गुवाहाटी से इस किस्त को जारी करेंगे. शाम करीब 5 बजे कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसके बाद किसानों के खातों में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा. हालांकि, आपको बता दें कि इस बार जांच के बाद लाखों नाम लाभार्थी सूची से हटा दिए गए हैं.

यहां क्लिक कर पढ़ें- किन किसानों के खाते में नहीं आएंगे Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi के पैसे

Mar 13, 2026 12:30 (IST)
Link Copied
Share

PM Kisan Yojana 2026 LIVE: कहां देख सकेंगे पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त भेजने का लाइव प्रसारण?

Mar 13, 2026 12:10 (IST)
Link Copied
Share

PM Kisan Yojana: अब तक किसानों को मिल चुके हैं लाखों करोड़ रुपये

सरकार के आंकड़ों के अनुसार, योजना शुरू होने के बाद से अब तक किसानों को 4.09 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है. 22वीं किस्त जारी होने के बाद यह आंकड़ा 4.27 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो जाएगा. 

Mar 13, 2026 11:58 (IST)
Link Copied
Share

PM Kisan 22nd Installment: लाभ पाने के लिए जरूरी शर्तें

  • बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) की सुविधा चालू होनी चाहिए.
  • किसान का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए.
  • e-KYC पूरी होना जरूरी है.
  • जमीन का रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में दर्ज होना चाहिए.

Mar 13, 2026 11:44 (IST)
Link Copied
Share

PM Kisan Yojana: आपके खाते में पैसे आएं हैं या नहीं, ऐसे कर पाएंगे चेक

किस्त जारी होने के बाद आप यह भी आसानी से चेक कर पाएंगे कि आपके खाते में 2000 रुपये आएं हैं या नहीं. इसके लिए-

  • PM Kisan पोर्टल पर जाएं.
  • 'Beneficiary Status' विकल्प चुनें.
  • आधार नंबर, बैंक खाता नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें.
  • 'Get Data' पर क्लिक करें.
  • इतना करते ही आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपके खाते में किस्त आई है या नहीं.

Mar 13, 2026 11:01 (IST)
Link Copied
Share

PM Kisan योजना: आपके खाते में पैसे आएंगे या नहीं कैसे चेक करें?

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको इस बार किस्त मिलेगी या नहीं, तो यह तरीका अपनाएं-

  • सबसे पहले PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • यहां 'Beneficiary List' ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • अपना राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव चुनें.
  • 'Get Report' पर क्लिक करते ही आपके गांव के लाभार्थियों की सूची दिखाई दे जाएगी.

Mar 13, 2026 10:43 (IST)
Link Copied
Share

PM Kisan Yojana 22nd Installment: आपके खाते में पैसे न आएं तो क्या करें?

कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ किसानों के खाते में किस्त का पैसा समय पर नहीं पहुंच पाता. अगर आपके बैंक खाते में 2,000 रुपये नहीं आएं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. इस स्थिति में आप योजना के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. किसान 155261 या 011-24300606 पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं. यह हेल्पलाइन कार्य दिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहती है.

हालांकि, इससे पहले कुछ अन्य बातों पर ध्यान देना भी जरूरी है. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी जानकारी 

Mar 13, 2026 10:04 (IST)
Link Copied
Share

PM Modi ने एक्स पर दी जानकारी

आज यानी 13 मार्च, शुरक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी से एक कार्यक्रम में पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे. इसे लेकर पीएम मोदी के आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट कर जानकारी दी गई है.

Mar 13, 2026 09:57 (IST)
Link Copied
Share

क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी. इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि तीन बराबर किस्तों में दी जाती है, यानी हर चार महीने में किसानों को 2,000 रुपये मिलते हैं. अब तक सरकार किसानों को 21 किस्तें जारी कर चुकी है और अब आज 22वीं किस्त जारी होने वाली है.

Mar 13, 2026 09:41 (IST)
Link Copied
Share

महिला किसानों को मिलेगा लाभ

सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, योजना शुरू होने के बाद से अब तक किसानों को 4.09 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है. 22वीं किस्त जारी होने के बाद यह आंकड़ा 4.27 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो जाएगा. खास बात यह है कि इस बार 2 करोड़ से अधिक महिला किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा.

Mar 13, 2026 09:36 (IST)
Link Copied
Share

कितने बजे जारी होगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) आज असम की राजधानी गुवाहाटी से इस किस्त को जारी करेंगे. शाम करीब 5 बजे कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसके बाद किसानों के खातों में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा. 

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Pm Kisan, Utility News
Get App for Better Experience
Install Now