Pm Kisan Samman Nidhi Yojana 22nd Installment 2026 LIVE Updates: देश के करोड़ों किसानों के लिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना के तहत 22वीं किस्त आज जारी की जा रही है. इस किस्त के जरिए पात्र किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी. बताया जा रहा है कि इस बार 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को इसका लाभ मिलने वाला है. सरकार की इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देना है, ताकि खेती और घर की जरूरी जरूरतों को पूरा करने में उन्हें मदद मिल सके. हर साल किसानों को इस योजना के तहत कुल 6000 रुपये दिए जाते हैं, जो तीन अलग-अलग किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं.

आज जारी होने वाली 22वीं किस्त को लेकर किसानों में काफी उत्साह और इंतजार देखा जा रहा है. कई किसान सुबह से ही यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके खाते में पैसा कब आएगा, किस समय किस्त जारी होगी. वहीं, कुछ के मन में यह सवाल भी है कि क्या उन्हें इस बार पैसा मिलेगा या नहीं? इसी कड़ी में यहां हम आपको PM Kisan योजना से जुड़ी हर जरूरी जानकारी लगातार बताते रहेंगे. आइए जानते हैं किस समय किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, किन किसानों को इस बार किस्त का फायदा मिलेगा और किन कारणों से कुछ किसानों की किस्त रुक सकती है.

इसके अलावा आप यहां यह भी जान सकेंगे कि लाभार्थी सूची में अपना नाम कैसे चेक करें, मोबाइल या आधार नंबर से किस्त का स्टेटस कैसे देखें और अगर पैसा नहीं आया तो क्या करना चाहिए. अगर आप भी PM Kisan योजना के लाभार्थी हैं, तो इस लाइव अपडेट को देखते रहें. जैसे-जैसे नई जानकारी सामने आएगी, हम यहां उसे अपडेट करते रहेंगे ताकि आपको योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर तुरंत मिल सके.