US-Israel Iran War LIVE News: ईरान-इजरायल और अमेरिका जंग आज 14वें दिन में प्रवेश कर गई है. शांति के निशान दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रहे. दोनों एक दूसरे पर मिसाइलें और ड्रोन दाग रहे हैं. ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है. ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मुजतबा खामेनेई ने देश के नाम अपने पहले संदेश में साफ कर दिया कि ईरान के स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों की मौत का, सेना और शासन से जुड़े अधिकारियों की मौत का, अपने पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत का वह बदला लेंगे. जब तक बदला पूरा नहीं हो जाता, युद्ध नहीं रुकने वाला. उन्होंने इसे ईरान के अस्तित्व की लड़ाई बताया. वहीं हाइफा पोर्ट पर हमले की अफवाह सोशल मीडिया पर उड़ रही थी, जो कि सिर्फ अफवाह ही निकली. वहीं अमेरिकी विमान केसी-135 को गिराने की जिम्मेदारी इराकी सेना ने ली है. पढ़ें युद्ध से जुड़ा पल-पल का अपडेट.

