US-Israel Iran War LIVE News: ईरान-इजरायल और अमेरिका जंग आज 14वें दिन में प्रवेश कर गई है. शांति के निशान दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रहे. दोनों एक दूसरे पर मिसाइलें और ड्रोन दाग रहे हैं. ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है. ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मुजतबा खामेनेई ने देश के नाम अपने पहले संदेश में साफ कर दिया कि ईरान के स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों की मौत का, सेना और शासन से जुड़े अधिकारियों की मौत का, अपने पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत का वह बदला लेंगे. जब तक बदला पूरा नहीं हो जाता, युद्ध नहीं रुकने वाला. उन्होंने इसे ईरान के अस्तित्व की लड़ाई बताया. वहीं हाइफा पोर्ट पर हमले की अफवाह सोशल मीडिया पर उड़ रही थी, जो कि सिर्फ अफवाह ही निकली. वहीं अमेरिकी विमान केसी-135 को गिराने की जिम्मेदारी इराकी सेना ने ली है. पढ़ें युद्ध से जुड़ा पल-पल का अपडेट.

Mar 13, 2026 13:33 (IST)
US Israel Iran War: श्रीलंका अमेरिकी हमले में मारे गए 84 ईरानियों का पार्थिव शरीर वापस भेजेगा

श्रीलंका के पास समंदर में इरानी युद्धपोत पर हुए अमेरिकी जहाज में मारे गए 84 ईरानियों के पार्थिव शरीर को वापस ईरान भेजा जाएगा. न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार यह फैसला श्रीलंका के मंत्रालय ने लिया है.

Mar 13, 2026 12:47 (IST)
Israel Iran War: इजरायल ने तेहरान में शुरू किए हमले

इजरायली सेना ने ईरानी आतंकवादी शासन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ तेहरान भर में बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं.

Mar 13, 2026 12:16 (IST)
US Iran War: रहबर एंघेलाब के नाम से जाने जाएंगे ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा

ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा को अब दुनियाभर में रहबर एंघेलाब के नाम से जना जाएगा. देश के नाम उनके पहले संबोधन के बाद आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया में उनका यही नाम रखा गया है. 

Mar 13, 2026 12:10 (IST)
Israel Iran War News LIVE: ओमान के सोहार में ड्रोन गिरने से दो लोगों की मौत, कई घायल

ओमान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक, सोहार प्रांत में ड्रोन गिरने से दो लोगों की मौत हो गई. एक सुरक्षा सूत्र के हवाले से आई रिपोर्ट के मुताबिक, ड्रोन अल-अवाही औद्योगिक क्षेत्र में गिरा, जिससे दो प्रवासी कामगारों की मौत के अलावा कई लोग घायल भी हुए.

Mar 13, 2026 12:07 (IST)
Middle East crisis: इराक के पास हुए हमले में मुंबई के इंजीनियर की मौत

इराक के पास समुद्र में एक तेल टैंकर पर हुए हमले में मुंबई के कांदिवली ईस्ट में रहने वाले बिहार के एक इंजीनियर की मौत हो गई. मृतक की पहचान देवोनंदन प्रसाद सिंह के रूप में हुई है, जो एमटी सेफसी विष्णु नाम के तेल टैंकर पर एडिशनल चीफ इंजीनियर (सुपरिंटेंडेंट) के पद पर तैनात थे. वह मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे. 

Mar 13, 2026 11:39 (IST)
Iran-Israel War Live: इज़रायल के गैलील में रॉकेट हमले में घायलों की संख्या बढ़कर 80 हुई

इज़रायल के गैलील में रॉकेट गिरने से घायलों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है. चैनल 12 ने पहले बताया था कि मिसाइल हाइफ़ा शहर के पास किरयात तिवोन कस्बे में एक इमारत से टकराई, जिससे इमारत को नुकसान पहुंचा.

Mar 13, 2026 11:34 (IST)
Iran-Israel War Live: मुजतबा खामेनेई की तस्वीरें AI से एडिट किए जाने का दावा

ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई ने गुरुवार को देश के नाम संदेश जारी किया. इस बीच मुजतबा खामेनेई की तस्वीरों पर सवाल उठ रहा है, तस्वीरों को AI से एडिट होने का दावा किया जा रहा है. कुछ विशेषज्ञों ने इन तस्वीरों की सच्चाई पर सवाल उठाए हैं. 

Mar 13, 2026 10:48 (IST)
Iran-Israel War Live: इराक में US का विमान दुर्घटनाग्रस्त, 5 क्रू मेंबर्स थे सवार

ईरान के खिलाफ अभियान में शामिल एक अमेरिकी सैन्य ईंधन भरने वाला विमान केसी-135 इराक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, बचाव कार्य जारी है, यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कोई हताहत हुआ है या नहीं.विमान में 5 क्रू मेंबर्स सवार थे. ये जानकारी अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दी है.

Mar 13, 2026 10:22 (IST)
Iran-Israel War Live: ट्रंप की ब्लैकआउट करने की धमकी पर ईरान का पलटवार

ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि एक घंटे में ईरान को ब्लैकआउट कर देंगे. इस पर ईरान ने पलटवार कर कहा कि आधे घटे में खाड़ी में अंधेरा कर देंगे. 

Mar 13, 2026 10:09 (IST)
Iran-Israel War Live: ईरान के आतंकवादी शासन को पूरी तरह से नष्ट कर रहे-ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वे ईरान के आतंकवादी शासन को सैन्य, आर्थिक और अन्य तरीकों से पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं. फिर भी, अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स को पढ़ेंगे, तो आप इस गलतफहमी में रहेंगे कि हम जीत नहीं रहे हैं.  ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायु सेना अब अस्तित्वहीन है, मिसाइलें, ड्रोन और बाकी सब कुछ नष्ट किया जा रहा है, और उनके नेता धरती से मिटा दिए गए हैं हमारे पास बेजोड़ मारक क्षमता, असीमित गोला-बारूद और पर्याप्त समय है.

Mar 13, 2026 10:05 (IST)
Iran-Israel War Live: ईरान के हमले के बाद दुबई की इमारत सील

सेंट्रल दुबई में इमारत पर ईरान के हमले के बाद उसे सील कर दिया गया है. इलाके में कड़ी निगरानी की जा रही है और आसपास की बिल्डिंग्स को खाली करा लिया गया है. 

Mar 13, 2026 10:01 (IST)
Iran-Israel War Live: हैदराबाद के यादगिरी में होटलों पर छापेमारी, 46 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त

ईरान-इजरायल जंग के बीच कमर्शियल एलपीजीगैस की किल्लत के बीच हैदराबाद के यादगिरी में  होटलों पर छापेमारी के दौरान 46 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं. 

Mar 13, 2026 09:17 (IST)
Iran-Israel War Live: ईरानी मिसाइलों के मलबे से दुबई की इमारत को मामूली नुकसान

 ईरान के हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया गया. लेकिन इस दौरान मलबा गिरने से सेंट्रल दुबई में एक इमारत को मामूली मुकसान हुआ है. कोई घायल नहीं हुआ है. ये जानकारी दुबई के अधिकारियों ने दी है.

Mar 13, 2026 09:09 (IST)
Iran-Israel War Live: दुबई में ईरान का नया हमला, धमाकों के साथ धुआं-धुआं

ईरान दुबई में लगातार हमले जारी रखे हुए है. एएफपी न्यूज के मुताबिक, सेंट्रल दुबई में एक बार फिर से हमला हुआ है, जिसके बाद धमाकों की आवाजें सुनाई दीं और धुआं भी देखा गया.

Mar 13, 2026 08:35 (IST)
Iran-Israel War Live: अमेरिका और इज़रायल ने ईरान पर हमला कर 18 जहाजों को बनाया निशाना

अमेरिका और इज़रायल ने ईरान पर हमले कर करीब 18 जहाजों को निशाना बनाया है, पूरे क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा की स्थिति लगातार बिगड़ रही है. नक्शे में देखें प्रभावित जहाज.

Mar 13, 2026 08:27 (IST)
Iran-Israel War Live: ईरान ने होर्मुज को पूरी तरह किया ब्लॉक, क्रूड ऑयल पहुंचा 125 डॉलर प्रति बैरल

ईरान ने तेल व्यापार के नब्ज, होर्मुज को ही पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है. वहीं होर्मुज जहां से दुनिया का 20 प्रतिशन तेल-गैस आता-जाता है. क्रूड ऑयल 125 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया, अभी भी यह 100 डॉलर प्रति बैरल के उपर है. 

Mar 13, 2026 08:08 (IST)
Iran-Israel War Live: इजरायल के ज़ार्जिर में ईरान के मिसाइल हमले में 33 लोग घायल

इजरायल के ज़ार्जिर में ईरानी हमले में घायलों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुक्रवार तड़के एक ईरानी मिसाइल के रिहायशी इलाके में गिरने का दृश्य कैद हुआ,  जिसमें 33 लोग घायल हो गए. 

Mar 13, 2026 08:01 (IST)
Iran-Israel War Live: कुर्द क्षेत्र के इरबिल हमले में एक फ्रांसीसी सैनिक शहीद

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने शुक्रवार को बताया कि उत्तरी कुर्द क्षेत्र के इरबिल को निशाना बनाकर किए गए हमले में एक फ्रांसीसी सैनिक शहीद हो गया. वहीं कई सैनिक घायल हुए हैं. 

Mar 13, 2026 07:59 (IST)
Iran-Israel War Live: कतर ने की दक्षिणी लेबनान पर इजरायली हमलों की निंदा

कतर ने दक्षिणी लेबनान पर किए गए इजरायली हमलों की कड़ी निंदा कर कहा कि ये अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून और UN के प्रस्ताव 1701 का घोर उल्लंघन है. उन्होंने इजरायली कब्जेदार अधिकारियों को लेबनान पर हमले बंद करने और अंतरराष्ट्रीय समझौतों और कानूनों का सम्मान करने के लिए बाध्य किया जाए. 

Mar 13, 2026 07:56 (IST)
Iran-Israel War Live: अमेरिका और इजरायल पर मिसाइलें बरसा रहा ईरान

ईरान अमेरिका और इजरायल पर हमले जारी रखे हुए है. ईरानी सेना आईआरजीसी ने हमलों की 44वीं लहर में 'अनगिनत मिसाइलें दागने का दावा किया. 

Mar 13, 2026 07:47 (IST)
Iran-Israel War Live: ईरान के हमले में इजरायल के ज़ार्जिर में 30 लोग घायल

ईरान के हमले में इजरायल के ज़ार्जिर में 30 लोग घायल हुए हैं. ये दावा एक रिपोर्ट में किया गया है.  कान न्यूज़ को इजरा.ल ने बताया कि उत्तरी शहर ज़ार्जिर में एक इमारत पर हुए हमले में 30 लोग घायल हो गए. 12 और 13 साल के दो बच्चे भी शामिल हैं.

Mar 13, 2026 07:40 (IST)
Iran-Israel War Live: मुजतबा खामेनेई की मानसिक स्थिति क्षतिग्रस्त-ट्रंप

ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ रेडियो से कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता मुजतबा खामेनेई जीवित हैं, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति को नुकसान पहुंचा है. वह पदभार संभालने के बाद से सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए. ट्रंप की यह टिप्पणी मुजतबा खामेनेई के इस संकेत के बाद आई है कि ईरान अमेरिका और इज़रायल के साथ युद्ध में पीछे नहीं हटेगा.

Mar 13, 2026 07:38 (IST)
Iran-Israel War Live: पाक पीएम और सऊदी क्राउन प्रिंस ने की क्या बात?

पाक पीएम शहबाज ने सऊदी अरब साम्राज्य के प्रति पाक की पूर्ण एकजुटता और समर्थन जताया. दोनों नेताओं ने जंग के बीच क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई.

Mar 13, 2026 07:36 (IST)
Iran-Israel War Live: जेद्दा में सऊदी क्राउन प्रिंस पाक पीएम की मुलाकात

ईरान-इजरायल हमलों के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जेद्दा में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की.  बैठक में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सीनेटर मोहम्मद इशाक डार और सेना प्रमुख और रक्षा बलों के प्रमुख फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी उपस्थित थे.

