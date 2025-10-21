Chhath Puja Prasad Recipes 2025: ठेकुआ, रसिया, कसार के लड्डू बनाने की पूरी विधि

Chhath Puja Par Banai Jane Wali Recipes: 2025 में छठ पूजा 27 और 28 अक्टूबर को मनाई जाएगी. इस पूजा में केवल सात्विक और बिना लहसुन-प्याज के भोजन बनाया जाता है और प्रसाद बनाने में पीतल या मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है. छठ पूजा के दौरान बिहार और देश के अन्य राज्यों में कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं. जिसमें ठेकुआ, रसिया, कसार के लड्डू शामिल हैं. तो चलिए जानते है छठ पूजा के दौरान पहले दिन से आखिरी दिन तक बनने वाले स्वादिष्ट व्यंजनों और उनकी आसान रेसिपी के बारे में.

छठ पूजा में कौन सा प्रसाद चढ़ाया जाता है?

ठेकुआ कैसे बनाएं?

सामग्री

2 कप गेहूं का आटा

1/2 कप गुड़

1/4 कप पानी

1/4 चम्मच इलायची पाउडर

1/4 चम्मच सौंफ पाउडर

घी तलने के लिए

ठेकुआ बनाने की विधि:

ठेकुआ बनाने के लिए सबसे पहले गुड़ को पानी में घोलकर एक पैन में गरम करें. अब आटे में इलायची पाउडर, सौंफ पाउडर और गुड़ के मिश्रण को डालकर अच्छी तरह मिला लें. जब आटा गूंथ जाए तो उसको छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें और गोल आकार में बेल लें. अब एक कढ़ाई में घी डालकर गरम करें और ठेकुआ को सुनहरा होने तक तलें.

इसे भी पढ़ें: रोजाना भीगी हुई मेथी का पानी पीने से क्या होता है?

कसार के लड्डू कैसे बनाएं:

सामग्री

1 कप गेहूं का आटा

1/2 कप गुड़

1/4 कप घी

1/4 चम्मच इलायची पाउडर

1/4 चम्मच सौंफ पाउडर

1/4 चम्मच काजू

1/4 चम्मच बादाम

कसार के लड्डू बनाने की विधि:

एक पैन में घी गरम करें और आटे को तब तक भूनें जब तक आटा सुनहरा न हो जाए. अब गुड़ को पिघलाकर आटे में मिला लें. इसके बाद इलायची पाउडर, सौंफ पाउडर, काजू और बादाम को आटे में मिला दें. इस मिश्रण को ठंडा होने दें. फिर छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें और लड्डू बना लें.

रसियाव कैसे बनाएं:

1/2 कप बासमती चावल

1 लीटर फुल क्रीम दूध

1/2 कप ड्राई फ्रूट्स और नट्स

स्वादानुसार गुड़

1 टी स्पून घी

रसियाव बनाने की विधि:

सबसे पहले चावल को धोकर घी में मिलाकर एक तरफ रख दें. अब सूखे मेवे को अच्छी तरह घी में भून लें. इसके बाद दूध को मध्यम आंच पर उबाल कर आधा कर लें. अब दूध में चावल डालकर उबाल लें. जब चावल में उबाल आ जाए तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए. चावल को अच्छी तरह पक जाने के बाद, आंच बंद कर दें और फिर गुड़ डालें. ध्यान रखें, जब पैन चूल्हे पर हो तब गुड़ न डालें, पकवान फट सकता है. इसलिए गुड़ के छोटे-छोटे टुकड़े या गुड़ की चाशनी डालें और तब तक मिलाएं जब तक मनचाहा रंग न मिल जाए.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)