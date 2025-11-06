बिहार के 5 स्ट्रीट फूड्स जो स्वाद में हैं बेमिसाल, लेकिन नाम सुनकर चौंक जाएंगे! दिखते हैं सिंपल, टेस्ट में सुपरहिट

Top 5 Street Foods in Bihar: बिहार की पहचान सिर्फ लिट्टी-चोखा तक सीमित नहीं है. यहां की गलियों, चौक-चौराहों और हाट-बाजारों में ऐसे स्ट्रीट फूड्स मिलते हैं जो दिखने में तो बेहद साधारण लगते हैं, लेकिन स्वाद ऐसा कि एक बार खा लिया तो बार-बार खाने का मन करे. इन व्यंजनों के नाम भी इतने अनोखे हैं कि पहली बार सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन जैसे ही पहला निवाला मुंह में जाएगा, आप समझ जाएंगे कि ये नाम जितने अलग हैं, स्वाद उतना ही लाजवाब.

बिहार का स्ट्रीट फूड लोकल स्वाद, देसी मसालों और पारंपरिक पकाने के तरीकों का अनोखा मेल है. यहां के खाने में न सिर्फ स्वाद है, बल्कि संस्कृति की खुशबू भी है. आइए जानते हैं ऐसे 5 स्ट्रीट फूड्स के बारे में जो दिखते हैं सिंपल, नाम से चौंकाते हैं, लेकिन टेस्ट में हैं सुपरहिट.

बिहार के सबसे अनोखे स्ट्रीट फूड्स | Most Unique Street Foods of Bihar

1. घुघनी

नाम सुनकर लगेगा कोई हल्की-फुल्की चीज होगी, लेकिन घुघनी बिहार का दिल है. यह सफेद या काले चने को मसालेदार तरी में पकाकर बनाया जाता है. ऊपर से प्याज, हरी मिर्च और नींबू का तड़का इसे और चटपटा बना देता है. सुबह नाश्ते या शाम के स्नैक्स में खाने के लिए बेहतरीन है. ये प्रोटीन से भरपूर और स्वाद में तीखा-खट्टा होता है.

इसे भी पढ़ें: आटे में मिलाएं ये चीजें, औषधि से कम नहीं बनेंगी रोटियां, बच्चों के साथ पूरे परिवार की बढ़ेगी ताकत और इम्यूनिटी

2. चोखा रोल

लिट्टी-चोखा तो आपने सुना होगा, लेकिन चोखा रोल एक नया ट्विस्ट है. इसमें आलू, बैंगन और टमाटर से बना चोखा पराठे में लपेटकर रोल की तरह परोसा जाता है. चलते-फिरते, सफर में या स्कूल-कॉलेज के बाहर खूब खाया जाता है. ये देसी स्वाद और फास्ट फूड का मेल है.

3. प्याजी

नाम से लगता है सिर्फ प्याज होगा, लेकिन यह एक तरह का पकौड़ा है जिसमें प्याज के साथ बेसन, मसाले और हरी मिर्च मिलाकर तला जाता है. इसे बारिश के मौसम में या चाय के साथ खा सकते हैं. ये कुरकुरा, मसालेदार और बेहद लोकप्रिय है.

4. सत्तू पराठा

सत्तू यानी भुने चने का आटा, जिसे मसाले और नींबू के साथ मिलाकर पराठे में भरकर तवा पर सेंका जाता है. इसे दोपहर के खाने में या सफर के लिए पैक करके ले जा सकते हैं. ये पेट भरने वाला, ठंडक देने वाला और हेल्दी होता है.

इसे भी पढ़ें: ये 5 लोग भूलकर भी न खाएं चुकंदर, बुरी हो सकती है हालत, जानें फायदे और नुकसान

5. खाजा

ये एक पारंपरिक बिहारी मिठाई है जो परतदार होती है. मैदा को घी में तलकर शक्कर की चाशनी में डुबोया जाता है. इसे त्योहारों में या मीठा खाने का मन हो तो खा सकते हैं. ये कुरकुरी, मीठी और लंबे समय तक टिकने वाली होती है.

बिहार के ये स्ट्रीट फूड्स न सिर्फ स्वाद में बेमिसाल हैं, बल्कि इनका नाम और अंदाज भी अनोखा है. ये दिखते हैं सिंपल, लेकिन टेस्ट में हैं सुपरहिट. अगर आप बिहार जाएं, तो इन व्यंजनों को जरूर ट्राई करें. ये आपको सिर्फ स्वाद नहीं देंगे, बल्कि बिहार की संस्कृति से भी जोड़ेंगे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)