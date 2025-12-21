बिना चीनी-घी के भी बन सकता है सुपर टेस्टी गाजर का हलवा, प्रोटीन का भी लगाएं तड़का

Healthy Carrot Halwa Recipe: सर्दियों का मौसम आते ही गाजर का हलवा हर घर की रसोई में खास जगह बना लेता है. गर्म-गर्म, खुशबूदार हलवा देखते ही मुंह में पानी आ जाता है. लेकिन, जैसे ही हलवे का नाम आता है, दिमाग में चीनी, घी और मावे की भारी मात्रा भी घूमने लगती है. यही वजह है कि डायबिटीज के मरीज, वजन घटाने की कोशिश कर रहे लोग और फिटनेस के प्रति सजग लोग अक्सर इससे दूरी बना लेते हैं. अब अच्छी खबर यह है कि आप बिना चीनी, घी और मावे के भी गाजर का हलवा बना सकते हैं और उसमें डबल प्रोटीन जोड़कर इसे एक हेल्दी डेजर्ट में बदल सकते हैं.

क्यों खास है हेल्दी गाजर का हलवा? | Why Is Healthy Carrot Halwa Special?

गाजर में पहले से ही फाइबर, विटामिन A और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं. अगर इसमें सही प्रोटीन सोर्स जोड़ दिए जाएं, तो यह सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि एक पावरफुल न्यूट्रिशन बाउल बन जाता है. यह हलवा मसल्स रिकवरी, लंबे समय तक पेट भरा रखने और ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद करता है.

गाजर के हलवे में डबल प्रोटीन कैसे बढ़ाएं? | How to Increase the Protein Content in Carrot Halwa?

1. दूध की जगह सोया या हाई-प्रोटीन मिल्क

पारंपरिक हलवे में फुल क्रीम दूध डाला जाता है. इसकी जगह सोया मिल्क, बादाम मिल्क या हाई-प्रोटीन स्किम्ड मिल्क का इस्तेमाल करें. इससे फैट कम होगा और प्रोटीन बढ़ेगा.

2. मावे की जगह पनीर या टोफू

मावा भारी और हाई-फैट होता है. उसकी जगह कद्दूकस किया हुआ लो-फैट पनीर या टोफू डालें. इससे हलवे की क्रीमी टेक्सचर भी बनी रहेगी और प्रोटीन की मात्रा लगभग दोगुनी हो जाएगी.

3. चीनी की जगह नेचुरल स्वीटनर

चीनी की जगह खजूर का पेस्ट, किशमिश का पेस्ट या थोड़ी सी स्टीविया इस्तेमाल करें. इससे ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ेगी और मिठास भी बनी रहेगी.

4. बिना घी के भी मिलेगा बढ़िया स्वाद

हलवे को घी में भूनने की बजाय नॉन-स्टिक पैन में थोड़े पानी या वेजिटेबल स्टॉक में पकाएं. चाहें तो आखिर में सिर्फ आधा चम्मच नारियल तेल डाल सकते हैं, जिससे खुशबू भी आएगी और फैट भी कंट्रोल में रहेगा.

5. नट्स और बीजों से मिलेगा एक्स्ट्रा प्रोटीन

हलवे के ऊपर भुने हुए कद्दू के बीज, चिया सीड्स, अलसी और कटे बादाम डालें. ये न सिर्फ स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि प्रोटीन, ओमेगा-3 और मिनरल्स भी एड करते हैं.

हाई-प्रोटीन हेल्दी गाजर हलवा (बिना चीनी, घी और मावा) | High-protein Healthy Carrot Halwa (Without Sugar, Ghee, And Mawa)

समय

तैयारी: 10 मिनट

पकाने का समय: 20-25 मिनट

सर्विंग

2-3 लोगों के लिए

सामग्री (Ingredients)

गाजर (कद्दूकस की हुई) - 2 कप

सोया मिल्क, स्किम्ड मिल्क, बादाम मिल्क - 1 कप

लो-फैट पनीर या टोफू (कद्दूकस किया हुआ) - आधा कप

खजूर का पेस्ट या किशमिश का पेस्ट - 2-3 टेबलस्पून

इलायची पाउडर आधा टीस्पून

नारियल तेल (वैकल्पिक) आधा टीस्पून

पानी आधा कप (जरूरत अनुसार)

टॉपिंग के लिए (Optional लेकिन फायदेमंद)

कद्दू के बीज - 1 टेबलस्पून

चिया सीड्स - 1 टीस्पून

कटे बादाम या अखरोट - 1 टेबलस्पून

बनाने की विधि (Method)

स्टेप 1: गाजर पकाएं

एक नॉन-स्टिक पैन में कद्दूकस की हुई गाजर डालें. उसमें आधा कप पानी डालकर ढक दें और मीडियम आंच पर 5–7 मिनट तक पकाएं, जब तक गाजर नरम न हो जाए.

स्टेप 2: दूध मिलाएं

अब इसमें सोया मिल्क या स्किम्ड मिल्क डालें. धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं, जब तक दूध गाजर में अच्छे से समा न जाए.

स्टेप 3: प्रोटीन जोड़ें

अब कद्दूकस किया हुआ लो-फैट पनीर या टोफू डालें. अच्छे से मिलाएं ताकि गांठ न बने. यह स्टेप हलवे को क्रीमी बनाएगा और प्रोटीन डबल करेगा.

स्टेप 4: नेचुरल मिठास

अब खजूर या किशमिश का पेस्ट डालें और अच्छी तरह मिलाएं. अपनी पसंद के अनुसार मिठास कम-ज्यादा कर सकते हैं.

स्टेप 5: खुशबू और फिनिश

इलायची पाउडर डालें. अगर चाहें तो अंत में सिर्फ आधा चम्मच नारियल तेल डालकर 2 मिनट और पकाएं. इससे हलवे में हल्की खुशबू आ जाएगी.

स्टेप 6: टॉपिंग डालें

गैस बंद करें और ऊपर से कद्दू के बीज, चिया सीड्स और कटे ड्राई फ्रूट्स डालें.

Photo Credit: Canva

हेल्दी टिप्स:

डायबिटीज में हों तो खजूर की मात्रा कम रखें या स्टीविया इस्तेमाल करें.

बच्चों के लिए हलवे को थोड़ा ज्यादा क्रीमी बनाने के लिए पनीर की मात्रा बढ़ा सकते हैं.

वजन घटाने वालों के लिए टोफू ज्यादा बेहतर विकल्प है.

परोसने का सही तरीका:

इसे हल्का गुनगुना या ठंडा, दोनों तरह से खाया जा सकता है. यह पोस्ट-वर्कआउट स्नैक या डिनर के बाद हेल्दी डेजर्ट के रूप में बेहतरीन है.

हेल्दी गाजर हलवे के फायदे | Benefits of Healthy Carrot Halwa

1. वजन घटाने वालों के लिए बेहतर विकल्प

गाजर हलवे में फाइबर और पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जो आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और वजन घटाने में मदद करता है.

2. डायबिटीज में भी सीमित मात्रा में सुरक्षित

गाजर हलवे में गाजर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. इसमें नेचुरल स्वीटनर का इस्तेमाल होता है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए सीमित मात्रा में सुरक्षित हो सकता है.

3. बच्चों और बुजुर्गों के लिए पोषण से भरपूर

गाजर हलवे में विटामिन ए, सी और के, पोटैशियम और फाइबर जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो बच्चों और बुजुर्गों के लिए फायदेमंद होते हैं.

4. जिम करने वालों के लिए अच्छा पोस्ट-वर्कआउट डेजर्ट

गाजर हलवे में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन होते हैं, जो जिम करने वालों के लिए अच्छा पोस्ट-वर्कआउट डेजर्ट हो सकता है. इससे भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मिलेगा.

5. इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है

गाजर हलवे में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं. अगर आप इस तरीके से बनाते हैं, तो आपके शरीर को सुरक्षा कवच मिल सकता है.

6. पाचन को बेहतर बनाता है

गाजर हलवे में फाइबर होता है, जो पाचन को बेहतर बनाता है और कब्ज की समस्या को दूर करता है. ये आंतों में भी चिकनाई रखने के लिए बेहतर है.

अब गाजर का हलवा सिर्फ त्योहारों तक सीमित रहने वाली भारी मिठाई नहीं रहा. थोड़े से बदलाव और स्मार्ट इंग्रेडिएंट्स से आप इसे हाई-प्रोटीन, लो-शुगर और लो-फैट सुपर डेजर्ट बना सकते हैं. बिना चीनी, घी और मावे के भी गाजर का हलवा उतना ही स्वादिष्ट हो सकता है, बस तरीका सही होना चाहिए. अगली बार कुछ मीठा खाने का मन हो, तो इस हेल्दी ट्विस्ट को जरूर आजमाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)