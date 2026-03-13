विज्ञापन
काव्या मारन के फैसले से SRH को लगा बड़ा झटका! पाक स्पिनर अबरार अहमद को खरीदने के बाद 'X' अकाउंट सस्पेंड

SRH Team Sunrisers Leeds X Account Suspended: अबरार इस ऑक्शन में बिकने वाले दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी थे; उनसे पहले एक और मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक को बर्मिंघम फीनिक्स ने 140,000 पाउंड (लगभग 1.72 करोड़ रुपये) में खरीदा था.

  • SRH लीड्स का X प्लेटफॉर्म पर अकाउंट द हंड्रेड ऑक्शन में पाक क्रिकेटर खरीदने के बाद सस्पेंड हुआ
  • अबरार अहमद को सनराइजर्स लीड्स ने दो करोड़ से अधिक रुपये में खरीदा
  • इस खरीदारी पर भारतीय फैंस की नाराजगी सामने आई, जिससे सोशल मीडिया पर SRH के बहिष्कार का ट्रेंड चला
SRH Team Sunrisers Leeds X Account Suspended: काव्या मारन की सनराइजर्स लीड्स के द्वारा 'द हंड्रेड' ऑक्शन में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्पिनर अबरार अहमद को खरीदने के कुछ ही घंटों बाद सनराइजर्स लीड्स का X (पहले Twitter) अकाउंट गुरुवार को सस्पेंड कर दिया गया. अबरार इस टूर्नामेंट में किसी भारतीय मालिकाना हक वाली फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने वाले पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए, जब उन्हें 190,000 पाउंड (लगभग 2.34 करोड़ रुपये) में खरीदा गया. हालांकि, यह कदम कई भारतीय फैंस को रास नहीं आया; उन्होंने सोशल मीडिया पर जाकर इस बात पर अपनी नाराजगी जाहिर की कि दोनों टीमों के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव के बीच एक भारतीय मालिकाना हक वाली फ्रेंचाइजी ने एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को खरीदा है. फ्रेंचाइजी और सह-मालकिन काव्या मारन, दोनों को ही काफी आलोचना का सामना करना पड़ा और इस प्लेटफॉर्म पर IPL में सनराइजर्स हैदराबाद का बहिष्कार करने का ट्रेंड चलने लगा.

हालांकि X (पहले Twitter) ने इस सस्पेंशन के बारे में कोई सफाई नहीं दी है, लेकिन जो यूजर्स इस अकाउंट को खोलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें एक मैसेज दिखाई दिया जिसमें लिखा था - "अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है. X उन अकाउंट्स को सस्पेंड कर देता है जो X के नियमों का उल्लंघन करते हैं."

अबरार इस ऑक्शन में बिकने वाले दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी थे; उनसे पहले एक और मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक को बर्मिंघम फीनिक्स ने 140,000 पाउंड (लगभग 1.72 करोड़ रुपये) में खरीदा था.

हालांकि, फीनिक्स का IPL से कोई लेना-देना नहीं है.

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ, ऑफ-स्पिन ऑलराउंडर सईम अयूब और स्पिनर शादाब खान पहले अनसोल्ड रह गए थे.

अनुभवी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ही खुद को इस ऑक्शन से हटा लिया था.

बुधवार को हुए महिलाओं के 'द हंड्रेड' ऑक्शन में शामिल सिर्फ दो पाकिस्तानी खिलाड़ी फातिमा सना और सादिया इकबाल भी अनसोल्ड रह गईं.

इस बीच, बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को फीनिक्स ने 100,000 पाउंड (लगभग 1.23 करोड़ रुपये) में खरीदा.

यह याद दिलाया जा सकता है कि रहमान को IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने BCCI के निर्देश पर रिलीज कर दिया था, जिसके बाद घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसका नतीजा यह हुआ कि बांग्लादेश हाल ही में खत्म हुए T20 विश्व कप से बाहर हो गया. ससेक्स के ऑलराउंडर जेम्स कोल्स को लंदन स्पिरिट की तरफ से दिन की सबसे बड़ी बोली मिली 390,000 पाउंड (4.8 करोड़ रुपये).

