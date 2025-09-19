पूरे हफ्ते के लिए नोट कर लें ये हेल्दी ब्रेकफास्ट आइडिया, खाकर आ जाएगा मजा

Healthy Breakfast for a Week: अगर आप भी रोज सुबह यही सोचते हैं कि ब्रेकफास्ट में ऐसा क्या खाएं जो हेल्दी और टेस्टी हो इसको इसको लेकर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या नहीं खाएं तो आप आज बिल्कुल सही जगह पर हैं. हर रोज ये सोचना की आज क्या बनाएं और रोज-रोज आखिर हम हेल्दी चीजें कहां से लाएं कौन-कौन से ऑप्शन को चुनें बहुत ही परेशानी वाला काम लगता है. तो आज हम आपके साथ कुछ ऐसे सिंपल और बहुत ही न्यूट्रिशस ब्रेकफास्ट आइडियाज शेयर करेंगे जो ना सिर्फ हेल्दी हैं बल्कि टेस्ट में भी अच्छे हैं. यह ऑप्शंस आप इजली अपने घर में बना सकते हैं और हर दिन एक नए तरीके से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं.

7 दिन के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट आइडिया

पोहा ( बहुत सारी सब्जियों के साथ बना हुआ)

पोहा एक ऐसी डिश है जो कि टेस्टी है हेल्दी है और इसे बनाना बहुत ही इजी है. पोहा बेसिकली राइस से बनाए जाते हैं ये फ्लैट एंड राइस होते हैं जो कि इजली डाइजेस्ट हो जाते हैं. इसके साथ ही आपको एनर्जी भी देते हैं और पेट को भारी भी नहीं करते. जब आप पोहा खाते हैं तो इससे आपका ब्लड शुगर भी ज्यादा नहीं बढ़ता है क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो राइस के मुकाबले और इवन ब्राउन राइस के मुकाबले भी काफी कम होता है. इसी वजह से ये डायबिटीज से पीड़ित मरीजों के लिए भी एक सेफ ऑप्शन है जो कि वो आराम से नाश्ते में खा सकते हैं. पोहा को ज्यादा टेस्टी और भी ज्यादा न्यूट्रिशस बनाने के लिए आप इसमें खूब सारी सीजनल वेजिटेबल्स को काट के मिला सकते हैं. इससे आपको विटामिन, मिनरल और बहुत सारा फाइबर आपको मिलेगा ही मिलेगा साथ ही साथ आपके पोहा का स्वाद भी बढ़ जाएगा. आप चाहें तो इसमें मूंगफली को भी मिला सकते हैं. मूंगफली के अंदर जो हेल्दी फैट्स होते हैं जो बहुत सारा प्रोटीन होता है वो भी आपको मिलेगा जो कि ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही जरूरी है.

बेसन चीला या मूंग दाल चीला

ब्रेकफास्ट के लिए दूसरा हेल्दी ऑप्शन जो कि आप चुन सकते हैं, वो है बेसन का चीला या फिर मूंग की दाल से बना हुआ चीला. चीला एक बहुत ही हेल्दी आइटम है. चीला बेसिकली एक प्रोटीन रिच फूड है क्योंकि ये बेसन या फिर मूंग की दाल से बनता है. ये दोनों ही चीजें प्रोटीन रिच होती हैं और इसी वजह से जब आप इसे सुबह-सुबह नाश्ते में खाते हैं तो आपकी बॉडी को बहुत सारा प्रोटीन मिलता है, जिसकी वजह से आपका पेट ज्यादा देर तक भरा भरा रहता है. ये उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है आइडियल है जो कि अपना वजन कंट्रोल में रखना चाहते हैं.

ओट्स

ओट्स एक बहुत ही पॉपुलर आइटम है खासतौर से ब्रेकफास्ट के लिए. ओट्स बहुत ही हेल्दी होते हैं इनके अंदर बहुत सारा सॉल्युबल फाइबर होता है इनसोल्युबल फाइबर भी होता है और एक खास तरह का फाइबर होता है जिसे हम कहते हैं बीटा ग्लूक. ये बीटा ग्लूक हमारी बॉडी के अंदर जाके ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करता है और साथ ही साथ हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कंट्रोल में रखता है. ओट्स को खाने से दो फायदे जो जरूर मिलते हैं कि वो डायबिटीज के लिए और हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए. अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ी रहती है आप डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर अगर आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं रहता है या अगर आप कोई हार्ट पेशेंट है तो ऐसे केस में आपको ये जो ओट्स हैं ये जरूर खाने चाहिए. ओट्स को आप दो तरीके से खा सकते हैं आप इसकी खिचड़ी बनाकर इसको दलिया की तरह बनाकर खा सकते हैं या फिर आप इसको दूध के अंदर पका कर खा सकते हैं. अगर आप इसकी खिचड़ी या इसको दलिया की तरह पकाकर नमकीन फॉर्म में खाते हैं तो ऐसे में इसके अंदर बहुत सारी सब्जियां डालें. अगर आप इसको दूध में पका के खाना चाहते हैं तो ऐसे में इसको खाते समय अगर आप ऊपर से टॉपिंग के तौर पे बहुत सारी बेरीज फ्रूट्स डालकर खा सकते हैं.

उपमा

उपमा को आप बहुत सारी मिक्स्ड वेजिटेबल्स के साथ बना कर खा सकते हैं. ये एक साउथ इंडियन डिश है जो कि आपको खाने में काफी टेस्टी लगती है आपने अक्सर इसको बहुत सारे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स में खाया भी होगा. इसको बनाने में ऑयल बहुक कम इस्तेमाल किया जाता है. उपमा बेसिकली सूजी से बनाया जाता है और सूजी जो है इसके अंदर कॉम्प्लेक्शन होते हैं और प्रोटीन होता है जो कि डाइजेस्ट होता है तो आपको धीरे-धीरे एनर्जी देता है. ये एकदम से आपके ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाता है और साथ ही साथ आपके वेट को कंट्रोल में करने में भी आपकी हेल्प करता है.

इडली सांबर और कोकोनट चटनी

नाश्ते में इडली सांबर के साथ नारियल की चटनी का कॉम्बिनेशन सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है. इडली एक फर्मेंटेड फूड है यानी इसके अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है जिसकी वजह से कुछ गुड बैक्टीरिया इसके अंदर पैदा हो जाते हैं जो कि आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव करते हैं और साथ ही साथ आपकी इम्युनिटी को भी एनहांस करते हैं. इडली को आमतौर पर राइस से या फिर सूजी से बनाया जाता है लेकिन अगर आप इसको और भी ज्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसको रागी के आटे से या फिर मल्टी ग्रेन आटे से भी बना सकते हैं. वहीं बात करें नारियल की चटनी की तो इसके अंदर पाए जाने वाले हेल्दी फैट्स जो होते हैं वह भी आपकी बॉडी को नरेश करते हैं और आपको बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा प्रोटीन भी देते हैं.

दलिया

दलिया आमतौर पर गेहूं से बनाया जाता है. इसमें गेहूं के टुकड़े करके दलिया बनता है और यह एक तरह का होल ग्रेन है जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है. दलिया के अंदर कॉम्प्लेक्शन होते हैं और बहुत सारा फाइबर होता है जो कि आपकी सेहत को अच्छा रखता है. कॉम्प्लेक्शन होने की वजह से यह आपके ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाता है मोटापे को भी नहीं बढ़ाता है. साथ ही साथ इसके अंदर पाया जाने वाला जो फाइबर है वो आपके पेट को आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखता है और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देता है. दलिए को आप चाहे तो नमकीन दलिया बनाकर खा सकते हैं खिचड़ी की फॉर्म में नहीं तो आप इसको दूध में पका कर भी खा सकते हैं.

खिचड़ी (सब्जियों के साथ)

सब्जियों के साथ बनी खिचड़ी एक सुपर न्यूट्रिशस और इजली डाइजेस्टिबल मील है जो कि अपने इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है. खिचड़ी का जो यह ऑप्शन है यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कि कुछ लाइट और हेल्दी खाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उन्हें एनर्जी भी भरपूर मिले. खिचड़ी ट्रेडिशनल राइस और दाल को मिलाकर बनती है जो कि फाइबर और प्लांट बेस्ड प्रोटीन का एक बैलेंस्ड सोर्स है. इसको और भी ज्यादा न्यूट्रिशस बनाने के लिए आप इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स भी मिला सकते हैं. अगर आप चाहे तो इसको खाने से पहले एक चम्मच देसी घी भी इसके ऊपर आप डाल सकते हैं.

यह ब्रेकफास्ट ऑप्शंस ना सिर्फ टेस्टी हैं बल्कि एनर्जी और बैलेंसड न्यूट्रिशन भी आपको देते हैं, जो कि आपके दिन की परफेक्ट शुरुआत के लिए जरूरी है.

