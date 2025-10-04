इन 6 लोगों को जरूर करना चाहिए किचन में मौजूद इस मसाले का सेवन

Bay Leaves Water Benefits: तेज पत्ता किचन में मौजूद एक ऐसा मसाला है जिसे स्वाद और सेहत का खजाना कहा जाता है. ये न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने का काम करता है बल्कि शरीर को कई लाभ पहुंचाने में भी मददगार है. आपको बता दें कि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम और अन्य खनिज जैसे कॉपर, आयरन और जिंक जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे और किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

कैसे बनाएं तेज पत्ते का पानी- (How To Make Tej Patta Chai)

सामग्री-

तेज पत्ते

पानी

अदरक (वैकल्पिक)

शहद (वैकल्पिक)

नींबू का रस (वैकल्पिक)

विधि-

एक पैन में पानी लें और इसे उबाल लें. इसमें तेज पत्ते डालें और 5-7 मिनट तक उबालें. यदि उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें अदरक मिलाएं और 1-2 मिनट तक उबालें. चाय को एक कप में छान लें. यदि उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें शहद और नींबू का रस मिलाएं. तेज पत्ता की चाय तैयार है और इसे गरम सर्व करें.

तेज पत्ता पानी के फायदे- (Tej Patta Ka Pani Pine Ke Fayde)

1. डायबिटीज-

डायबिटीज मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद है तेज पत्ते के पानी का सेवन.

2. मोटापा-

अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट तेज पत्ते के पानी का सेवन कर सकते हैं.

3. दर्द-

तेज पत्ते में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो शरीर के दर्द को दूर करने में मददगार हैं.

4. इम्यूनिटी-

शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए आप तेज पत्ते के पानी का सेवन कर सकते हैं.

5. नींद-

अगर आपको नींद ना आने की समस्या रहती है तो आप तेज पत्ते के पानी का सेवन कर नींद में सुधार कर सकते हैं.

6. पाचन-

जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं हैं उनके लिए तेज पत्ते के पानी का सेवन बेहद गुणकारी माना जाता है.

