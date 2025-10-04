विज्ञापन
Cashews Benefits: काजू एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता. अगर आप रोजाना इसका सेवन करते हैं, तो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है.

क्या आप जानते हैं रोज काजू खाने से क्या होता है?
Cashews Benefits: रोजाना काजू खाने के फायदे.

Cashews Health Benefits In Hindi: ड्राई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसे कई तरह की डिशेज में इस्तेमाल किया जाता है. आपको बता दें कि काजू का इस्तेमाल सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है, बल्कि ये शरीर को कई समस्याओं से बचाने में भी मददगार माना जाता है. काजू खाने से कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है. काजू में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर और आयरन के गुण पाए जाते हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन. 

काजू बर्फी बनाने की रेसिपी- (How To Make Kaju Burfi)

सामग्री-

  • काजू
  • चीनी
  • पानी
  • घी
  • इलायची पाउडर
  • चांदी का वर्क (वैकल्पिक)

विधि-
काजू की बर्फी बनाने के लिए एक पैन में पानी और चीनी मिलाएं और गरम करें जब तक कि चीनी पूरी तरह से घुल न जाए. सिरप को मध्यम आंच पर पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए. इसमें दरदरा पिसा हुआ काजू मिलाएं और अच्छी तरह से मिला लें. इसमें घी और इलायची पाउडर मिलाएं और अच्छी तरह से मिला लें. मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें. मिश्रण को एक समतल सतह पर फैलाएं और बर्फी के आकार में काट लें. यदि उपयोग कर रहे हैं, तो बर्फी पर चांदी का वर्क लगाएं. काजू बर्फी तैयार है और इसे सर्व करें और मजे लें. 

काजू खाने के फायदे- (Kaju Khane Ke Fayde)

1. स्किन-

काजू में विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं जो स्किन के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. इसे आप डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं. 

2. डायबिटीज-

काजू में कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो रक्त में मौजूद ग्लूकोज को स्टैबलाइज करने में मदद कर सकता है. डायबिटीज के मरीजों के लिए काजू का सेवन फायदेमंद माना जाता है.

3. पाचन-

काजू में फाइबर की मात्रा मौजूद होने से ये हमारे पाचन को सुधारने का काम कर सकता है. इसे खाने से गैस और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

