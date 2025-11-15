सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं सेहत के लिए भी लाभदायी है तेज पत्ता, जानिए सेवन का तरीका, फायदे और नुकसान

Tej Patta Khane Ke Fayde: भारतीय किचन में पाए जाने वाले मसाले खाने का स्वाद तो बढ़ाते ही हैं लेकिन वो सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. आज हम बात करेंगे तेज पत्ता की जो खाने में एक अलग स्वाद और खुशबू बढ़ाने का काम करता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पत्ता कई तरह के औषधीय गुणों से भरपूर भी है. इसका सेवन पाचन को सुधारने, इम्यूनिटी बढ़ाने और सर्दी-खांसी से भी राहत दिलाने में भी मदद मिलती है. लेकिन इसका ज्यादा मात्रा या गलत तरीके से किया गया सेवन आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है. इसका ज्यादा सेवन पेट में जलन या एलर्जी की समस्या भी पैदा कर सकता है. यहां हम बता रहे हैं कि तेज पत्ता खाने के क्या फायदे और नुकसान हैं और इसका सही सेवन करने का तरीका ताकि आप इसके सभी लाभ उठा सकें.

तेज पत्ता खाने के फायदे - Benefits of Eating Bay Leaves

बेहतर पाचन

तेज पत्ते का सेवन पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है. इसका सेवन करने से गैस, अपच और पेट दर्द जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है. इसमें पाए जाने वाले एंजाइम्स पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं.

ब्लड शुगर

डायबिटीज के मरीजों के लिए तेज पत्ते का सेवन बेहद फायदेमंद हो सकता है. ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद कर सकता है.

स्ट्रांग इम्यूनिटी

तेज पत्ते में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद करता है.

सर्दी-खांसी में राहत

तेज पत्ते का सेवन सर्दी-खांसी से राहत दिलाने में भी मदद करता है. तेज पत्ते की चाय या काढ़ा पीने से गले की खराश, खांसी और जुकाम में आराम मिलता है.

हेल्दी हार्ट

दिल की सेहत के लिए अच्छा इसमें मौजूद कंपाउंड्स कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है.

तेज पत्ता खाने के नुकसान - Disadvantages of Eating Bay Leaves

पेट में जलन

आपको बता दें कि तेज पत्ता का ज्यादा मात्रा में सेवन नुकसानदायक होता है. इसका ज्यादा सेवन करने से पेट में जलन, उल्टी या एलर्जी हो सकती है.

प्रेगनेंट महिलाएं

प्रेग्नेंसी के दौरान तेज पत्ता का सेवन डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए.

तेज पत्ते का सेवन करने का सही तरीका (Right Way To Consume Bay Leaves)

एक कप पानी में एक तेज पत्ता डालकर उबालें. इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर पी सकते हैं. यह पाचन और सर्दी-खांसी में फायदेमंद है.

अदरक, तुलसी और काली मिर्च को पानी में उबालकर काढ़ा बनाएं. यह इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है.

सब्जी, दाल या पुलाव में तेज पत्ता डालें लेकिन खाने से पहले निकाल लें. इसका स्वाद तो मिलेगा लेकिन पत्ता निगलने का खतरा नहीं रहेगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)