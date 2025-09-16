किन लोगों के खाने में नहीं डालना चाहिए तेज पत्ता? जानिए फायदे और नुकसान

Tej Patta Ke Fayde aur Nuksan: तेज पत्ता खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ कई लाभकारी गुणों से भरपूर होता है. तेजपत्ता बे लॉरेल के पेड़ से निकाला जाता है. अध्ययनों से पता चलता है कि इनका स्वाद क्षेत्र और किस्म के अनुसार अलग-अलग होता है. हाई क्वालिटी वाले तेजपत्ता चमकीले हरे रंग के होने चाहिए और बेहतरीन स्वाद के लिए इन्हें खाना पकाने में जल्दी इस्तेमाल किया जाना चाहिए. सदियों से इस पत्ते का उपयोग व्यंजनों को टेस्टी बनाने के लिए किया जाता रहा है. चाहे पुलाव हो, दाल हो या सब्जी तेज पत्ता डालते ही खाने की खुशबू और स्वाद दोनों बदल जाते हैं. आयुर्वेद में भी तेज पत्ते को पाचन सुधारने, सूजन कम करने और इम्यूनिटी बढ़ाने वाला माना गया है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन A, C और आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि तेज पत्ता हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता? कुछ लोगों के लिए यह नुकसानदायक भी हो सकता है. आइए जानते हैं तेज पत्ता के फायदे, नुकसान और किन लोगों को इससे परहेज करना चाहिए.

यह भी पढ़ें- डाइट और एक्सरसाइज के अलावा High BP को कंट्रोल करने के लिए ये 9 फैक्टर हैं बहुत जरूरी

तेज पत्ता के फायदे (Benefits of Bay leaf | Tej Patta Ke Fayde)

पाचन में मददगार: तेज पत्ता गैस, अपच और पेट दर्द में राहत दिलाने में बेहद मददगार माना जाता है.

ब्लड शुगर कंट्रोल: कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि तेज पत्ता टाइप 2 डायबिटीज में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है.

एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण: तेज पत्ता में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर में सूजन कम करने में सहायक होता है.

सर्दी-खांसी में राहत: तेज पत्ते की चाय गले की खराश और सर्दी में आराम देती है.

तेज पत्ता के नुकसान- (Harmful Effects of Bay Leaf)

ज्यादा मात्रा में सेवन नुकसानदायक: तेज पत्ता अगर ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो यह उल्टी, दस्त या एलर्जी का कारण बन सकता है.

गर्भवती महिलाओं के लिए जोखिम: तेज पत्ता गर्भाशय को उत्तेजित कर सकता है, जिससे गर्भपात का खतरा बढ़ सकता है.

ब्लड शुगर बहुत कम कर सकता है: डायबिटीज के मरीज अगर दवा ले रहे हैं और साथ में तेज पत्ता भी नियमित रूप से खा रहे हैं, तो ब्लड शुगर बहुत कम हो सकता है.

सर्जरी से पहले न लें: तेज पत्ता खून को पतला कर सकता है, जिससे सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है.

ये भी पढ़ें- क्या गुड़ खाने से खून साफ होता है? कितनी सच है ये बात, जानिए Jaggery के शानदार फायदे

किन लोगों को तेज पत्ता खाने से बचना चाहिए?- (Who Should Avoid Eating Bay Leaves?)

गर्भवती महिलाओं में तेज पत्ता गर्भाशय को स्टिमुलेट कर सकता है.

स्तनपान कराने वाली महिलाएं को इससे बचना चाहिए. क्योंकि इसका असर बच्चे पर असर पड़ सकता है.

डायबिटीज के मरीज को बहुत ज्यादा मत्रा में तेज पत्ता का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे ब्लड शुगर बहुत कम हो सकता है.

सर्जरी कराने वाले लोग को भी इसके सेवन को सीमित करना चाहिए, क्योंक इससे खून पतला होने का खतरा.

एलर्जी वाले लोग भी इससे बचकर रहें. इससे त्वचा पर रिएक्शन या सांस की समस्या हो सकती है.

क्या है स्मार्ट तरीके?

तेज पत्ता को हमेशा पकाने के बाद निकाल लें, इसे खाने की चीजों में चबाना नहीं चाहिए.

एक बार में 1–2 तेज पत्ते ही पर्याप्त होते हैं.

अगर आप किसी दवा पर हैं, तो तेज पत्ता खाने से पहले डॉक्टर से सलाह लें.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)