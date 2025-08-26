तेज पत्ता खाने के फायदे और नुकसान, सेवन करने का सही तरीका

Tej Patta Ke Fayde Aur Nuksan: तेज पत्ता स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन, यह सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि एक औषधीय पत्ता भी है जो सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद हो सकता है. तेज पत्ता पाचन सुधारने, इम्यूनिटी बढ़ाने और सर्दी-खांसी में राहत देने में मदद करता है. वहीं, इसका गलत या ज्यादा मात्रा में सेवन नुकसान भी पहुंचा सकता है, जैसे पेट में जलन या एलर्जी. यहां हम बता रहे हैं कि तेज पत्ता खाने के क्या फायदे और नुकसान हैं और इसका सही सेवन करने का तरीका ताकि आप इसका लाभ सुरक्षित रूप से उठा सकें.

यह भी पढ़ें: क्या भुना जीरा खाने से पेट की गैस और अपच ठीक हो जाती है?

तेज पत्ता खाने के फायदे - Benefits of Eating Bay Leaves

तेज पत्ता (Bay Leaf) भारतीय रसोई में आमतौर पर मसाले के रूप में इस्तेमाल होता है. यह खाने का स्वाद और खुशबू बढ़ाने के साथ-साथ कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है. आयुर्वेद में भी तेज पत्ते का कास महत्व बताया गया है.

पाचन में सुधार तेज पत्ता गैस, अपच और पेट दर्द जैसी समस्याओं में राहत देता है. इसमें मौजूद एंजाइम्स पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं.

ब्लड शुगर कंट्रोल डायबिटीज के मरीजों के लिए तेज पत्ता फायदेमंद हो सकता है. यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है.

इम्यूनिटी बढ़ाए तेज पत्ता में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं.

सर्दी-खांसी में राहत तेज पत्ता की चाय या काढ़ा पीने से गले की खराश, खांसी और जुकाम में आराम मिलता है.

दिल की सेहत के लिए अच्छा इसमें मौजूद कंपाउंड्स कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है.

यह भी पढ़ें: कीड़े ने कर दिया दांतों को खोखला, तो सरसों के तेल में मिलाकर लगाएं ये चीज, कैविटी का रामबाण घरेलू इलाज

तेज पत्ता खाने के नुकसान - Disadvantages of Eating Bay Leaves

ज्यादा मात्रा में सेवन नुकसानदायक तेज पत्ता को ज्यादा मात्रा में खाने से पेट में जलन, उल्टी या एलर्जी हो सकती है.

गर्भवती महिलाओं को सावधानी प्रेग्नेंसी के दौरान तेज पत्ता का सेवन डॉक्टर की सलाह से ही करें, क्योंकि यह गर्भ में असर डाल सकता है.

पूरा पत्ता निगलना खतरनाक तेज पत्ता का पूरा पत्ता निगलना सही नहीं है, क्योंकि यह गले या आंतों में फंस सकता है.

तेज पत्ते का सेवन करने का सही तरीका (Right Way To Consume Bay Leaves)

एक कप पानी में एक तेज पत्ता डालकर उबालें. इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर पी सकते हैं. यह पाचन और सर्दी-खांसी में फायदेमंद है.

अदरक, तुलसी और काली मिर्च को पानी में उबालकर काढ़ा बनाएं. यह इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है.

सब्जी, दाल या पुलाव में तेज पत्ता डालें लेकिन खाने से पहले निकाल लें. इसका स्वाद तो मिलेगा लेकिन पत्ता निगलने का खतरा नहीं रहेगा.

तेज पत्ता एक छोटा सा पत्ता है लेकिन इसके फायदे बड़े हैं. अगर सही मात्रा और तरीके से सेवन किया जाए तो यह सेहत के लिए वरदान साबित हो सकता है. लेकिन, लापरवाही से इसका सेवन नुकसान भी पहुंचा सकता है. इसलिए संतुलन और समझदारी जरूरी है.

How to Manage Your Mental Health: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Parenting तक हर जरूरी बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)