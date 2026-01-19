बिना दवाओं के बुलेट की स्पीड से बढ़ेगा खून, बस नाश्ते शामिल करें करें ये 4 चीजें

विज्ञापन
Iron Deficiency: बहुत से लोग खून की कमी को दूर करने के लिए सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं और ये काफी हद तक मददगार हो सकते हैं, लेकिन आयरन का सेवन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका नाश्ता है.

Iron Deficiency: खून की कमी को कैसे दूर करें.

Iron-Rich Breakfast: खून की कमी ये शब्द आज के समय में आम हो गया है. भारत में बड़ी संख्या में लोग आयरन की कमी से पीड़ित हैं. इसकी कमी से शरीर को कई अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे, एनर्जी की कमी, कमजोर इम्यूनिटी आदि. बहुत से लोग खून की कमी को दूर करने के लिए सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं और ये काफी हद तक मददगार हो सकते हैं, लेकिन आयरन का सेवन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका नाश्ता है. आप अपने नाश्ते में ऐसी चीजों को शामिल कर सकते हैं, जिनमें भर-भर कर आयरन पाया जाता है.  बाजरा, दालें, पत्तेदार सब्जियां और फलियां इन्हें डाइट में शामिल कर न सिर्फ आयरन की कमी को दूर बल्कि, शरीर को भी सेहतमंद रख सकते हैं.

शरीर के लिए आयरन क्यों महत्वपूर्ण है? Why Is Iron Important For Your Body?

2014 के एक शोध पत्र के अनुसार, आयरन हीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए आवश्यक है, जो एक प्रोटीन है जिसकी मदद से रेड ब्लड सेल्स पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाती हैं. आयरन की कमी से थकान, मानसिक कमजोरी और बार-बार संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है. बच्चों, वयस्कों और बुजुर्गों सभी के लिए आवश्यक है. 

आयरन से भरपूर ब्रेकफास्ट के 4 ऑप्शन- (4 Iron-Rich Breakfast Options)

1. उपमा- (Vegetable Upma) 

आयरन की कमी को दूर करने के लिए आप सब्जियों जैसे गाजर, बीन्स और मटर से बने उपमा को ट्राई कर सकते हैं. इसमें करी पत्ते का तड़का लगा सकते हैं, जो आयरन और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करते हैं. आपको बता दें कि सूजी में आयरन की मात्रा बहुत अधिक नहीं होती, लेकिन सब्जियों का इस्तेमाल इसे हेल्दी बनाता है. 

2. स्प्राउट्स चाट- (Sprouts Chaat)

अंकुरित मूंग या मिश्रित मूंग प्राकृतिक रूप से आयरन और अन्य खनिजों से भरपूर होती हैं, क्योंकि अंकुरण के दौरान इनकी जैव उपलब्धता बढ़ जाती है. प्याज, टमाटर, भुने हुए बीज और नींबू के साथ इसे तैयार कर नाश्ते में शामिल कर सकते हैं.

3. मूंग दाल चीला- (Moong Dal Cheela)

मूंग दाल चीला प्रोटीन से भरपूर, आयरन रिच और पेट के लिए लाइट ऑप्शन है. मूंग दाल आयरन से भरपूर होती है, आसानी से पच जाती है और सुबह के समय एनर्जी के लिए भी अच्छी है. नाश्ते में आप मूंगदाल चीला को ट्राई कर सकते हैं. इसे और हेल्दी बनाने के लिए सब्जियों और धनिया की पत्ती का इस्तेमाल करें.

4. पोहा- (Poha) 

पोहा नाश्ते में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. क्योंकि ये लाइट, जल्दी तैयार होने वाला और सही सामग्री मिलाने पर पोषक तत्वों से भरपूर होता है. पोहे को मूंगफली के साथ मिलाने से इसमें प्राकृतिक आयरन की अच्छी मात्रा मिलती है, जबकि पालक, मटर या शिमला मिर्च जैसी सब्जियां मिलाने से इसमें मौजूद खनिजों की मात्रा बढ़ जाती है. सर्व करने से पहले आप इसमें नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

