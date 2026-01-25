विज्ञापन
झड़ रहे हैं बाल, लगातार हो रही है थकान, तो इस चीज की हो सकती है कमी, जानें क्या खाने से पूरी होती है Iron Deficiency

Iron Deficiency: अगर आपको भी थोड़े-थोड़े काम को करने पर थकान होती है, तो आयरन की कमी को हो सकती है. इसे पूरा करने के लिए आप इन चीजों को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

Iron Deficiency: आयरन की कमी से क्या होता है.

Iron Rich Food: खून की कमी आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है. भारत में खासकर महिलाओं और बच्चों में आयरन की कमी काफी देखी जाती है. आयरन की कमी शरीर में पोषण संबंधी सबसे आम समस्‍या में से एक है. सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर आयरन किस बला का नाम है. आपको बता दें कि आयरन एक प्रकार का खनिज है जो हीमोग्‍लोबिन के उत्पादन के लिए बहुत जरूरी होता है. यह प्रोटीन जो लाल रक्त कोशिकाओं को शरीर के चारों ओर ऑक्सीजन प्रदान करने में भी मदद करता है. अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो आपके शरीर की टिश्यू और मसल्‍स को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और शरीर कमजोर होने लगता है. इस स्थिति को एनीमिया कहा जाता है. 

एनीमिया कई तरह का होता है. शरीर में आयरन की कमी सबसे आम स्थितियों में से एक है. आयरन की कमी आपके शरीर को न केवल कमजोर करती है बल्कि आपकी कार्यशैली को भी प्रभावित करती है. 

आयरन की कमी के लक्षण- (Symptoms of iron deficiency)

  • अत्यधिक थकान
  • कमजोरी
  • त्वचा का पीलापन
  • सांस फूलना
  • चक्कर आना
  • सिरदर्द
  • ठंडे हाथ-पैर 
  • नाखूनों का भंगुर होना
  • जीभ में सूजन 
  • बालों का झड़ना

आयरन की कमी को दूर करने के लिए क्या खाएं- (What to eat to overcome iron deficiency)

1. हरी पत्तेदार सब्जियां- (Leafy Greens) 

पालक एक ऐसी हरी पत्तेदार सब्जी है जिसे आयरन का अच्छा सोर्स माना जाता है. खून की कमी को दूर करने के लिए आप पालक का सेवन कर सकते हैं.

कैसे करें सेवन- इन्हें स्मूदी में मिलाएं, दाल या सूप में उबालें, आटे में गूंथें, या बारीक काटकर सैंडविच और ऑमलेट में डाल कर खाएं.

2. दालें और फलियां- (Legumes)

मसूर, चना, राजमा और सोयाबीन को आयरन का बहुत अच्छा वेजिटेरियन सोर्स माना जाता है. खून की कमी को दूर करने के लिए आप इनका सेवन कर सकते हैं. 

कैसे करें सेवन- इन्हें सूप, सलाद, करी, या सलाद में शामिल करें, और नाश्ते में अंकुरित अनाज या बेसन का चीला बना कर खाएं.

2. कद्दू के बीज और मेवे- (Seeds & Nuts) 

कद्दू के बीज, तिल, काजू और बादाम में अच्छी मात्रा में आयरन होता है.
सूखे मेवे जैसे किशमिश, खुबानी और आलूबुखारा को खून बढ़ाने के लिए अच्छा माना जाता है. 

कैसे करें सेवन- इन्हें सलाद, सूप, दही, ओट्स, स्मूदी या दही में ऊपर से डालकर खाया जा सकता है

3. अनार और खट्टे फल- (Fruits) 

नींबू, संतरा, अनार और कीवी जैसे फलों को डाइट में शामिल कर आयरन की कमी को दूर करने में मदद मिल सकती है. 

कैसे करें सेवन- अनार के दानों को और फलों को सलाद, दही, या ओटमील के ऊपर डालकर खाएं.

4. टोफू और फोर्टिफाइड फूड्स- (Tofu & Fortified Foods) 

सोया बेस्ड टोफू, और फोर्टिफाइड अनाज आयरन की कमी को दूर करने में मदद कर सकते हैं.  

कैसे करें सेवन-  टोफू को करी, स्टर-फ्राई, या सलाद में शामिल कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

