अदरक-तुलसी-हल्दी का काढ़ा पीने के हैरान करने वाले फायदे

Adrak Tulsi Haldi Kadha: अदरक, तुलसी और हल्दी से बने काढ़े का सेवन करने से न सिर्फ इम्यूनिटी मजबूत बनती है बल्कि, शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद भी मिल सकती है.

Adrak Tulsi Haldi: सर्दियों के मौसम में सर्दी-खांसी, जुकाम और गले की खराश जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं. भारत सरकार का आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक उपाय के रूप में अदरक, तुलसी और हल्दी के काढ़े को शामिल करने की सलाह देता है. इससे न केवल तेजी से इम्यूनिटी बूस्ट होती है बल्कि सर्दी-जुकाम और संक्रमण में राहत मिलती है. मंत्रालय के अनुसार, हर अच्छी आदत एक नई शुरुआत है. इस ठंड में अदरक, तुलसी और हल्दी के आसानी से बने घरेलू मिश्रण न सिर्फ सुरक्षित हैं, बल्कि इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और शरीर को गर्माहट देते हैं. ये प्राकृतिक सामग्री आयुर्वेद में सदियों से इस्तेमाल हो रही हैं, जो सर्दी के मौसम में आराम और स्वस्थ जीवन का छोटा और प्रभावी कदम हैं.

अदरक तुलसी और हल्दी काढ़ा पीने के फायदे- (Adrak Tulsi Haldi Ka Kadha Pine Ke Fayde)

अदरक गले की खराश को शांत करता है, बलगम निकालता है और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है. तुलसी (तुलसी) एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-वायरल है, जो फेफड़ों को साफ करती है और इम्यून सिस्टम मजबूत बनाती है. हल्दी में कर्क्यूमिन होता है, जो सूजन कम करता है और संक्रमण से लड़ता है. इन तीनों को मिलाकर बनाया जाने वाला काढ़ा या हर्बल ड्रिंक सर्दी में बहुत फायदेमंद साबित होता है.

कैसे बनाएं अदरक तुलसी हल्दी का काढ़ा- (How To Make Adrak Tulsi Haldi Ka Kadha)

आयुर्वेदाचार्य काढ़े को बनाने का आसान तरीका भी बताते हैं, 2 कप काढे़ के लिए 3 कप पानी लें. इसमें 1 इंच ताजा अदरक कद्दूकस किया हुआ, 8-10 तुलसी की पत्तियां और आधा चम्मच हल्दी पाउडर या कच्ची हल्दी डालें. थोड़ी काली मिर्च भी मिला सकते हैं. इसे मध्यम आंच पर 10-15 मिनट उबालें, जब तक पानी आधा न रह जाए. छानकर गुनगुना होने पर 1 चम्मच गुड़ या शहद मिलाएं. रोज सुबह-शाम पीने से शरीर गर्म रहता है, खांसी-जुकाम में राहत मिलती है और इम्यूनिटी बढ़ती है.

नोटः यह मिश्रण घर पर आसानी से बनाया जा सकता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. अगर किसी तरह की एलर्जी हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

