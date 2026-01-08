धुरंधर स्टार Akshaye Khanna कभी नहीं करते नाश्ता, 10 घंटे की नींद और मीठा बेझिझक! फिर भी इतने फिट कैसे? जानिए

Dhurandhar Star Akshaye Khanna Diet: बॉलीवुड में जहां ज्यादातर सितारे सख्त डाइट, घंटों की जिम ट्रेनिंग और कड़े फिटनेस रूटीन की बातें करते नजर आते हैं, वहीं अक्षय खन्ना का लाइफस्टाइल इन सबसे बिल्कुल अलग है. हाल ही में फिल्म धुरंधर में उनकी दमदार वापसी के बाद फैन्स एक बार फिर यह जानने को उत्सुक हैं कि आखिर उनकी फिटनेस और एनर्जी का राज क्या है. हैरानी की बात यह है कि अक्षय किसी ट्रेंडिंग डाइट या एक्सट्रीम फिटनेस प्लान में भरोसा नहीं रखते, बल्कि एक बैलेंस और सुकून भरे रूटीन को अपनी असली ताकत मानते हैं.

अक्षय खन्ना की पर्सनैलिटी हमेशा से शांत, सुलझी हुई और जमीन से जुड़ी रही है. यही सोच उनकी सेहत और खाने-पीने की आदतों में भी साफ दिखाई देती है. उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि वह न तो खाने को लेकर खुद पर ज्यादा पाबंदी लगाते हैं और न ही हर वक्त कैलोरी गिनते रहते हैं. उनका मानना है कि अगर जीवन में संतुलन हो, तो शरीर खुद-ब-खुद साथ देन लगता है.

नाश्ता नहीं करते अक्षय खन्ना

इस इंटरव्यू में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि अक्षय खन्ना नाश्ता बिल्कुल नहीं करते. उन्होंने साफ शब्दों में कहा, "जब से मुझे याद है, मैंने कभी ब्रेकफास्ट नहीं किया. मैं सीधे लंच करता हूं और फिर डिनर." इतना ही नहीं, लंच और डिनर के बीच भी वह कुछ नहीं खाते. न सैंडविच, न बिस्किट और न ही कोई स्नैक. शाम के वक्त वह सिर्फ एक कप चाय पीते हैं और बस.

नींद को बताया दिमाग की जरूरी दवा

नींद को लेकर भी अक्षय खन्ना का रूटीन लोगों को चौंका देता है. जहां आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग 5-6 घंटे की नींद को ही काफी मान लेते हैं, वहीं अक्षय रोज करीब 10 घंटे की नींद लेते हैं. उनका मानना है कि अच्छी नींद शरीर और दिमाग दोनों के लिए सबसे जरूरी दवा है. यही वजह है कि वह खुद को हमेशा तरोताज़ा और एनर्जेटिक महसूस करते हैं.

सादा घर का खाना खाते हैं अक्षय खन्ना

खाने की बात करें तो अक्षय खन्ना को सादा और घर का बना खाना सबसे ज्यादा पसंद है. उनके लंच में आमतौर पर दाल-चावल, एक सब्ज़ी और साथ में चिकन या मछली जैसी कोई नॉन-वेज डिश शामिल होती है. रात के खाने में वह रोटी, एक सब्ज़ी और एक चिकन डिश लेते हैं. उनका कहना है कि वह ऐसा खाना पसंद करते हैं जो हल्का हो और आसानी से पच जाए.

हालांकि, इतने अनुशासित रूटीन के बावजूद अक्षय खुद को पसंदीदा चीजों से दूर नहीं रखते. उन्होंने हंसते हुए कहा, "मुझे लीची, भिंडी और केक बहुत पसंद है. मैं मीठा कुछ भी खा सकता हूं." खास बात यह है कि शूटिंग के दिनों और सामान्य दिनों में उनकी खाने की आदतों में कोई खास फर्क नहीं होता.

अक्षय खन्ना की सेहत का असली मंत्र

कुल मिलाकर, अक्षय खन्ना की लाइफस्टाइल यह सिखाती है कि फिट रहने के लिए जरूरी नहीं कि इंसान खुद को मुश्किल नियमों में बांध ले. अपने शरीर को समझना, सही नींद लेना, सादा खाना खाना और जिंदगी को थोड़ा एंजॉय करना, यही उनकी सेहत का असली मंत्र है.

