विज्ञापन
विशेष लिंक

खाली पेट कॉफी पीने से फायदा है या नुकसान?

जब आप खाली पेट कॉफी पीते हैं, तो यह आपके पेट में गैस्ट्रिक एसिड (यानी तेजाब) की मात्रा को अचानक बढ़ा देती है. इससे आपको सीने में जलन, एसिडिटी और गैस की शिकायत हो सकती है.

Read Time: 3 mins
Share
खाली पेट कॉफी पीने से फायदा है या नुकसान?
कॉफी बेशक दुनिया की सबसे अच्छी एनर्जी बूस्टर है.

Coffee ke nuksan : हर सुबह, बिस्तर से उठने के बाद सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है, वो है एक कड़क और गर्म कॉफी का मग. हममें से ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि खाली पेट ही कॉफी की चुस्की ले ली जाए. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आदत आपके शरीर के लिए अच्छी है या बुरी? अगर नहीं तो आज हम इसके बारे में डिटेल में बताने जा रहे हैं, जिससे आपको तय करना आसान हो जाएगा कॉफी खाली पेट पिएं या नहीं...

खाली पेट कॉफी के नुकसान - Harmful effects of coffee on an empty stomach

पेट में तेजाब और जलन

जब आप खाली पेट कॉफी पीते हैं, तो यह आपके पेट में गैस्ट्रिक एसिड (coffee pine se kya hota hai) की मात्रा को अचानक बढ़ा देती है. इससे आपको सीने में जलन, एसिडिटी और गैस (acidity ka karan) की शिकायत हो सकती है. जिन लोगों को पहले से ही पेट की समस्या है, उनके लिए यह और भी खतरनाक है.

क्या कॉफी पीने से तनाव बढ़ता है - Does drinking coffee increase stress?

कॉफी पीने से 'कॉर्टिसोल' नाम का स्ट्रेस हॉर्मोन बढ़ जाता है (stress cause). अगर आप खाली पेट, खासकर सुबह-सुबह, कॉफी पीते (subah khali pey coffee peene ki nuksan) हैं, तो यह कॉर्टिसोल लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है. इससे आपको दिन भर ज्यादा तनाव या घबराहट महसूस हो सकती है और नींद भी खराब हो सकती है.

कॉफी पीने के फायदे और सही तरीका - Benefits of drinking coffee and the right way

कॉफी बेशक दुनिया की सबसे अच्छी एनर्जी बूस्टर है. यह आपकी एकाग्रता (Focus) बढ़ाती है और आपको तुरंत एनर्जी देती है. लेकिन, इसका फायदा तभी है जब इसे सही तरीके से पिया जाए.

कॉफी पीने का सही तरीका - The right way to drink coffee

हमेशा नाश्ते के बाद या नाश्ते के साथ कॉफी पीएं. नाश्ते में कुछ हल्का-फुल्का खाने से पेट में एसिडिक असर कम हो जाता है, और कॉफी के फायदे ही मिलते हैं. सुबह उठने के तुरंत बाद कॉफी पीने के बजाय, एक घंटे रुकें और फिर पीएं.
अगर आप कॉफी का मजा लेना चाहते हैं और सेहत भी अच्छी रखना चाहते हैं, तो खाली पेट पीने की आदत तुरंत छोड़ दें.

यह भी पढ़ें

देसी चना और काबुली चना में क्या है अंतर, फायदे और गुण, जानिए यहां

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Coffee On Empty Stomach, Khali Pet Coffee, Subah Ki Coffee
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com