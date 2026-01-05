नींद नहीं आने पर बस एक चम्मच खा लें ये चीज, US के डॉक्टर ने बताया तुरंत लग जाएगी आंख, रातभर सुकून से सोएंगे आप

Sleeping Tips: आजकल बहुत से लोग नींद न आने या रात में बार-बार आंख खुल जाने की समस्या से परेशान रहते हैं. ऐसे में वे अक्सर नींद की गोलियों का सहारा लेने लगते हैं, लेकिन यह आदत लंबे समय में सेहत के लिए ठीक नहीं मानी जाती. अब, अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. अमेरिका के डॉक्टर कुनाल सूद ने एक ऐसी ट्रिक बताई है, जो आपको रात भर सुकून की नींद सोने में मदद कर सकती है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

रोते बच्चे को 2 मिनट में शांत कैसे करें? पीडियाट्रिशियन ने बताई सबसे आसान ट्रिक

नींद न आए तो क्या करें?

एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और पेन मेडिसिन फिजिशियन डॉक्टर कुनाल सूद ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताते हैं, अगर आपको नींद से जुड़ी दिक्कत रहती है, तो आप पीनट बटर खा सकते हैं. पीनट बटर में मौजूद कुछ खास पोषक तत्व दिमाग को शांत करने और अच्छी नींद लाने में मदद करते हैं.

ट्रिप्टोफैन

डॉक्टर के मुताबिक, पीनट बटर में ट्रिप्टोफैन नाम का एक अमीनो एसिड होता है. यह शरीर में जाकर सेरोटोनिन बनाने में मदद करता है. सेरोटोनिन दिमाग को शांत करता है, तनाव कम करता है और नींद आने में सहायक होता है. यही कारण है कि पीनट बटर खाने के बाद शरीर रिलैक्स महसूस करता है.

पीनट बटर में मौजूद अच्छे फैट ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने में मदद करते हैं. कई बार रात में अचानक ब्लड शुगर गिरने या बढ़ने से नींद टूट जाती है. पीनट बटर कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को धीरे करता है, जिससे ब्लड शुगर में उतार-चढ़ाव नहीं होता और नींद बनी रहती है.

पीनट बटर में मैग्नीशियम भी होता है, जो नर्वस सिस्टम को शांत करता है. यह मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है.

डॉक्टर कुनाल सूद सलाह देते हैं कि आप सोने से कम से कम 2 घंटे पहले एक चम्मच पीनट बटर ले सकते हैं. इससे शरीर को इसे पचाने का समय मिल जाता है और नींद पर अच्छा असर पड़ता है.

डॉक्टर यह भी बताते हैं कि पीनट बटर हर किसी पर एक जैसा असर नहीं करता. अगर किसी को मूंगफली से एलर्जी है या पाचन से जुड़ी समस्या है, तो इसे न लें.

यानी सही मात्रा और सही समय पर लिया गया पीनट बटर आपकी नींद को बेहतर बना सकता है और रातभर सुकून भरी नींद दिला सकता है. ऐसे में नींद की दवाइयों से पहले आप एक बार यह आसान तरीका आजमाकर देख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

