Skin Care Tips: गर्मियों में छाछ को इन तरीकों से चेहरे पर लगाएं, चमकदार, खिली हुई, जवां और हाइड्रेट रहेगी स्किन

Skin Care Tips: छाछ गर्मियों के दौरान एक स्वादिष्ट ड्रिंक है.

How To Use Buttermilk For Skin: छाछ गर्मियों के दौरान एक स्वादिष्ट ड्रिंक है जिसके त्वचा और बालों के लिए कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं. जब इसे बालों और स्किन पर लगाया जाता है तो छाछ आपके बालों को एक चमकदार रंगत प्रदान करती है और यह आपकी त्वचा को एक शानदार ग्लो प्रदान कर सकती है. छाछ में लैक्टिक एसिड की मात्रा अधिक होती है, जिसमें लाभकारी बैक्टीरिया शामिल होते हैं जो सतह के नीचे गहराई में प्रवेश करके और विषाक्त पदार्थों और मृत कोशिकाओं को खत्म करके त्वचा के लिए अद्भुत काम करते हैं. इसके अलावा यह एक अद्भुत फेस क्लींजर और टोनर है जो सनस्पॉट, मुंहासों और दोषों को दूर करने में सहायता करता है.

चमकती त्वचा के लिए छाछ को कैसे इस्तेमाल करें? | How To Use Buttermilk For Glowing Skin?