How To Control High BP: इस तरह से करें अजमोद का सेवन, मिनटों में कंट्रोल होगा हाई ब्लड प्रेशर

अजमोद हाइपरटेंशन या हाई बीपी में बहुत फायदेमंद है. अजमोद (Parsley) का सेवन सेहत के लिए लाभदायक माना जाता है. अजमोद में कैरोटेनॉयड और विटामिन सी जैसे कई गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मदद कर सकते हैं.

हाई ब्लड प्रेशर में अजमोद का सेवन कैसे करें- How To Use Ajmod In High Blood Pressure:

हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को किसी भी तरह का डाइट में बदलाव करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए. अजमोद को हाई ब्लड प्रेशर में बहुत ही फायदेमंद माना जाता है. आप अजमोद के पाउडर को गर्म पानी में उबालकर ठंडा या गर्म पी सकते हैं.

अजमोद के अन्य फायदे- Health Benefits Of Parsley:

अजमोद में कैरोटेनॉयड की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखने में मदद कर सकते हैं.

अजमोद में विटामिन सी पाया जाता है जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है.

अजमोद को कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए असरदार माना जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.