हाई ब्लड प्रेशर के लिए कौन सा खाना सबसे अच्छा है? Dr. Saurabh Sethi ने बताया क्या खाने पर कम होगा High BP

High Blood Pressure Diet: हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन (Hypertension) कहते हैं. यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रक्त वाहिनियों में रक्त का प्रवाह बेहद तेजी से होता है. ऐसे में हाई ब्लड प्रेशर के कारण व्यक्ति कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का शिकार हो सकता है. हाई ब्लड प्रेशर के कारण दिल की दिक्कतें हो सकती हैं, किडनी की दिक्कतें हो सकती हैं, देखने में दिक्कत होती है और शरीर के अलग-अलग हिस्सों में दर्द रह सकता है. ऐसे में हाई ब्लड प्रेशर से छुटकारा पाना जरूरी होता है. आमतौर पर खानपान में बदलाव करके इस दिक्कत से राहत पाने की कोशिश की जाती है. ऐसे में यहां जानिए हार्वर्ड और AIIMS से ट्रेन्ड डॉ. सौरभ सेठी के अनुसार हाई ब्लड प्रेशर कम करने के लिए सबसे अच्छा फूड कौनसा है. इस फूड को आप भी अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं.

हाई ब्लड प्रेशर कम करने के लिए क्या खाएं | What To Eat To lower High Blood Pressure

डॉ. सौरभ सेठी का कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर कम करने के लिए बेस्ट फूड है चुकुंदर. इस एक फूड से ब्लड प्रेशर मैनेज हो सकता है. इसमें मौजूर डाइटरी नाइट्रेट शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है. नाइट्रिक ऑक्साइड ऐसा मॉलिक्यूल है जो रक्त धमनियों को डाइलेट करने में और रिलैक्स करने में मदद करता है. इससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है और ब्लड प्रेशर लेवल्स कम होने लगते हैं.

चुकुंदर (Beetroot) में पौटेशियम होता है जो सोडियम को बैलेंस करके हाई ब्लड प्रेशर को रेग्यूलेट करता है. इसमें मौजूद मैग्नीशियम हार्ट फंक्शन को बेहतर करता है. आयरन से रेड ब्लड सेल्स को फायदा मिलता है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बेहतर तरह से होता है. विटामिन सी और फोलेट की मात्रा एंटी-ऑक्सीडेंट पोपर्टीज देती है और नाइट्रेट्स ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं. ऐसे में ब्लड प्रेशर कम करने के लिए चुकुंदर खाया जा सकता है और इसका रस (Beetroot Juice) भी पी सकते हैं.

हाई ब्लड प्रेशर (High BP) कम करने के लिए केला और स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं.

पालक और केल भी हाई बीपी को कम करते हैं.

अपनी डाइट में पूर्ण अनाज को शामिल करें, जैसे ओट्स.

हाई फाइबर फूड्स जैसे बींस, दालें और बीज वगैरह खाएं.

लो फैट मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन करें.

