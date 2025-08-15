High Blood Pressure का असरदार इलाज है ये जापानी ट्रिक, रोज करने से हमेशा कंट्रोल रहेगा BP

Japanese Walking Technique For High Blood Pressure: आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर (BP) एक आम लेकिन खतरनाक समस्या बन चुकी है. बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर धीरे-धीरे दिल, किडनी और दिमाग पर असर डालता है. यही वजह है कि हाई बीपी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है. वहीं, इसे कंट्रोल करने के लिए दवाइयों के साथ-साथ लाइफस्टाइल में बदलाव करना भी बेहद जरूरी है. इसी कड़ी में एक खास जापानी ट्रिक चर्चा का विषय बनी हुई है.

बारिश के पानी में भीग गए हैं जूते? तुरंत ट्राई करें ये आसान ट्रिक, झटपट सूख जाएंगे Shoes

क्या है ये खास ट्रिक?

ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए जापान के रिसर्चर्स ने एक खास तकनीक डिवेलप की है. इसे 'इंटरवल वॉकिंग ट्रेनिंग' नाम दिया गया है. आइए जानते हैं कि आखिर इंटरवल वॉकिंग ट्रेनिंग है क्या और ये किस तरह बीपी कंट्रोल करने में असर दिखाती है.

इंटरवल वॉकिंग ट्रेनिंग (Interval Walking Training) को जापान के प्रोफेसर हिरोशी नोसे और शिजुए मासुकी ने साल 2007 में विकसित किया था. इस तकनीक में वॉकिंग को दो हिस्सों में बांटा जाता है.

तीव्र गति से चलना

3 मिनट तक तेज रफ्तार में चलें, जिससे आपकी सांस थोड़ी तेज हो जाए और दिल की धड़कन बढ़ें.

धीमी गति से चलना

इसके बाद 3 मिनट तक आराम से धीरे-धीरे चलें.

इस पैटर्न को 5 बार दोहराया जाता है. यानी कुल 30 मिनट की वॉकिंग होती है जिसमें 15 मिनट तेज चला जाता है और 15 मिनट धीरे.

रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, जब आप इंटरवल वॉकिंग करते हैं, तो शरीर की रक्त धमनियां एक्टिव हो जाती हैं और ब्लड फ्लो बेहतर होता है. इंटरवल वॉकिंग करने से सिस्टोलिक बीपी लगभग 9 mm Hg और डायस्टोलिक बीपी करीब 5 mm Hg तक घट सकता है. अगर आपका ब्लड प्रेशर समय-समय पर हाई हो जाता है, तो आप चलने की इस ट्रिक को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं. इससे कुछ ही महीनों में आपको कमाल के नतीजे देखने को मिल सकते हैं. इस तकनीक से शरीर की ऑक्सीजन लेने की क्षमता भी बढ़ती है, जो भी हाई बीपी के मरीजों के लिए फायदेमंद है.

बीपी कंट्रोल करने से अलग इंटरवल वॉकिंग करने से आपको और भी कई फायदे मिल सकते हैं. जैसे-

इससे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है.

टांगों को मजबूती मिलती है, जिससे आप रोजमर्रा के काम और बेहतर तरीके से कर पाते हैं.

ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है, जिससे ये खासकर टाइप-2 डायबिटीज वालों के लिए फायदेमंद है.

इन सब से अलग रोज थोड़ी देर वॉक करने से मूड अच्छा रहता है, नींद गहरी है और तनाव भी कम होता है.

शुरुआती समय में पहले केवल एक मिनट तेज और 3 मिनट धीमी चाल से शुरुआत करें.

धीरे-धीरे 3 मिनट तेज और 3 मिनट धीमी चाल तक पहुंचें.

इस दौरान अपनी पीठ को हमेशा सीधा और नजर को सामने रखें.

साथ ही शुरुआत में किसी अन्य व्यक्ति की देखरेख में इस तरह वॉक करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

