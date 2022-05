Is ghee better or oil: घी या तेल, जानें कौन सा है बेहतर.

Olive oil vs Ghee, which is better? बहुत से लोग दाल, सब्जी, पराठे जैसी चीजों को बनाने के लिए अक्सर घी का इस्तेमाल करते हैं. अक्सर घर के बड़े-बुजुर्ग भी घी खाने की सलाह देते हैं. उनका मानना है कि खाने में घी को शामिल करने से न सिर्फ शारीरिक मजबूती मिलती है बल्कि इससे शरीर स्वस्थ भी रहता है. साथ ही ये भी माना जाता है कि ये खाने के दूसरे तेलों की अपेक्षा आसानी से पच जाता है, लेकिन इस आम धारणा को सही नहीं माना जा सकता है. घी हमारे शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन अन्य खाने के तेल में जो तत्व मौजूद होते हैं वो भी हमारे शरीर के लिए उतने ही जरूरी होते हैं. आइए इस बारे में विस्तार से समझते हैं.