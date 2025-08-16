विज्ञापन
रूस ने बड़ा तेल ग्राहक खो दिया... अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप का भारत को लेकर बड़ा दावा

ट्रंप ने अगस्त की शुरुआत में भी दावा किया था कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. उन्होंने ये बात सुनी है. ये सही है या गलत ये उनको नहीं पता. हालांकि उस दौरान भारत ने साफ-साफ कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है.

रूस ने बड़ा तेल ग्राहक खो दिया... अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप का भारत को लेकर बड़ा दावा
अलास्का में भारत पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा.
  • अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अलास्का में दावा किया कि रूस ने एक बड़ा तेल ग्राहक खो दिया.
  • ट्रंप ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका भारत पर सेकेंड्री टैरिफ लगा सकता है, जिससे विनाशकारी असर हो सकता है.
  • ट्रंप ने पहले भी दावा किया था कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. लेकिन वह दावा गलत साबित हुआ था.
दिल्ली:

अमेरिका के भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाने के बाद भी रूस से तेल खरीदना जारी है. लगता है ये बात ट्रंप को अब तक हजम नहीं हो पा रही है. ट्रंप अलास्का में पुतिन से मिले. दोनों बैठक के बाद अपने-अपने रास्ते चले गए. बैठक से पहले ट्रंप का एक दावा हैरान (Trump On India-Russia Oil Trade) कर रहा है. पुतिन से मिलने से पहले अलास्का में फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया था कि रूस ने एक बड़ा तेल ग्राहक खो दिया. उन्होंने सीधे तौर पर भारत का नाम लिया है. ट्रंप का ये दावा हैरान कर रहा है, क्यों कि भारत ने अब तक ऐसा कोई अपडेट नहीं दिया है.

ये भी पढ़ें- जानिए ट्रंप-पुतिन के बीच शतरंज का बिसात, किसकी शह-किसकी मात

भारत-रूस तेल डील पर ट्रंप का बड़ा दावा

ये पहली बार नहीं है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसा दावा किया है. ट्रंप ने अगस्त की शुरुआत में भी दावा किया था कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. उन्होंने ये बात सुनी है. ये सही है या गलत ये उनको नहीं पता. हालांकि उस दौरान भारत ने साफ-साफ कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है. भारत सरकार ने एक बयान जारी कर कहा था कि रूस से हमारा तेल का आयात पहले की तरह ही जारी है. यानी कि भारत रूस से अब भी तेल खरीद रहा है.

भारत पर और टैरिफ पर क्या बोले ट्रंप?

अलास्का में ट्रंप ने दावा किया है कि रूस ने भारत के रूप में अपना बड़ा तेल ग्राहक खो दिया, भारत लगभग 40% तेल रूस से ले रहा था. चीन भी रूस से खूब तेल खरीद रहा है. अगर मैंने सेकेंड्री टैरिफ लगाया तो यह बहुत ही विनाशकारी होगा. ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर उनको ऐसा करने की जरूरत पड़ी तो वह जरूर करेंगे. लेकिन ये भी हो सकता है कि उनको ऐसा करने की जरूरत ही न पड़े.

ट्रंप के मंत्री ने टैरिफ पर दिया था बड़ा बयान

हालांकि भारत की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है, जिसमें रूस से तेल खरीदना बंद करने की बात कही गई हो. ये दावा सिर्फ ट्रंप का है. जबकि भारत का अब भी रूस से तेल खरीदना जारी है. बता दें कि ट्रंप की पुतिन से अलास्का में मुलाकात से कुछ दिन पहले अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि अगर बैठक बेनतीजा रही तो वह भारत पर टैरिफ और बढ़ा देंगे. लेकिन ट्रंप ने अब कहा है कि शायद इसकी जरूरत न पड़े.

Donald Trump, Trump Putin Alaska Meet, India Russia Oil Trade, Trump Claim On India
