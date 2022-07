Home Remedies For Insomnia: स्ट्रेस की वजह से नहीं आती नींद, तो सोने से पहले डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें

आप अनिद्रा (Insomnia) के लिए घरेलू उपचार (Home Remedies) आजमा सकते हैं

How To Sleep Better: दिनभर की थकान और स्ट्रेस से कई बार रात को नींद नहीं आती है. ऐसे में कई नेचुरल उपाय हैं जो आपका स्ट्रेस दूर कर अच्छी नींद दिलाने में बेहद कारगर हो सकते हैं. नींद शरीर के लिए बहुत जरूरी है. अच्छी नींद न लेने से शरीर के सभी फंक्शन खराब होने लगते हैं. आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन नींद आपके दिल और रक्त वाहिकाओं के उपचार और मरम्मत से भी जुड़ी हुई है. अपर्याप्त नींद से चिड़चिड़ापन (Irritability) हो सकता है, आपका ध्यान और मस्तिष्क शक्ति बाधित हो सकती है, वजन बढ़ सकता है और बदतर मामलों में, अवसाद (Depression) को ट्रिगर कर सकता है. हालाकि आप अनिद्रा के लिए घरेलू उपचार (Home Remedies For Insomnia) आजमा सकते हैं. नींद लाने वाले बहुत सारे फूड्स हैं जिन्हें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और अपनी नींद को बढ़ावा दे सकते हैं.

सोने से पहले खाएं ये फूड्स तुरंत आएगी नींद | Eat These Foods Before Sleeping, You Will Sleep Immediately