विज्ञापन
विशेष लिंक

द्वारका एक्स्प्रेसवे से आने जाने पर कितना लगेगा टोल टैक्स? जानें Fastag पास से कितनी होगी बचत

Dwarka Expressway Toll Charges: द्वारका एक्सप्रेसवे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (ITS) से लैस है. यानी इसमें हाई रेज्योल्यूशन के कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे गाड़ियों के नंबर प्लेट स्कैन होंगे और खुद ही टोल कट जाएगा.

Read Time: 3 mins
Share
द्वारका एक्स्प्रेसवे से आने जाने पर कितना लगेगा टोल टैक्स? जानें Fastag पास से कितनी होगी बचत
द्वारका एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 का उद्घाटन किया है
  • द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला आठ लेन वाला एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई 29 किलोमीटर है
  • एक्सप्रेसवे में ऐसे कैमरे लगे हैं जो नंबर प्लेट स्कैन कर टोल टैक्स को सैटेलाइट के जरिए काट सकते हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Dwarka Expressway Toll Tax: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (UER-II) का उद्घाटन करके दिल्ली-एनसीआर के लाखों लोगों को बड़ी राहत दी है. इन दोनों कॉरिडोर के शुरू होने के बाद नोएडा और गुरुग्राम से दिल्ली एयरपोर्ट की दूरी महज कुछ मिनटों में पूरी हो जाएगी. अब लोगों के मन में सवाल है कि आखिर इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ी दौड़ाने के लिए उन्हें कितना टोल टैक्स देना होगा, साथ ही एक सवाल ये भी है कि फास्टैग का सालाना पास इस पर चलेगा या नहीं. 

देश का पहला 8 लेन एक्सप्रेसवे

द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है, जो 8 लेन है और हर लेन एक सिंगल पिलर पर है. ये पूरा 29 किमी का एक्सप्रेसवे 11 हजार करोड़ में बनकर तैयार हुआ है, जो 18.9 किमी हरियाणा में और बाकी का 10.1 किमी दिल्ली में है. इसमें 3.6 किमी की भारत की सबसे चौड़ी टनल भी शामिल है. साथ ही ऐसी कई टनल, अंडरपास और फ्लाईओवर हैं. एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ तीन लेन की सर्विस रोड भी बनाई गई है. 

सैटेलाइट से कटेगा टोल?

द्वारका एक्सप्रेसवे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (ITS) से लैस है. यानी इसमें हाई रेज्योल्यूशन के कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे गाड़ियों के नंबर प्लेट स्कैन होंगे और खुद ही टोल कट जाएगा. सरकार का सैटेलाइट बेस्ट सिस्टम इस एक्सप्रेसवे पर काम करेगा. यानी आपको कोई टोल प्लाजा भी नहीं मिलेगा और बिना रुके आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे. 

कितना लगेगा टोल टैक्स? 

NHAI की वेबसाइट पर अब तक आधिकारिक टोल रेट नहीं बताए गए हैं, लेकिन प्रपोजल के हिसाब से प्राइवेट कार, वैन और जीप के लिए एक तरफ का टोल 105 रुपये है. वहीं कमर्शियल वाहनों के लिए ये 355 रुपये तक हो सकता है. अगर आप राउंड ट्रिप करते हैं तो टोल चार्ज आपको सस्ता पड़ेगा. 

फास्टैग के सालाना पास से होगी बचत?

अब 15 अगस्त से फास्टैग का एनुअल पास भी शुरू हो चुका है. आप तीन हजार रुपये देकर फास्टैग का ये पास अपने फास्टैग स्टीकर पर ही एक्टिवेट करवा सकते हैं. जो लोग रोजाना गुरुग्राम से नोएडा या नोएडा से गुरुग्राम जाते हैं, उनके लिए इससे भारी बचत हो सकती है. अगर NHAI प्रस्तावित टोल चार्ज पर हामी भरता है तो आपको एक टोल प्लाजा क्रॉस करने में सिर्फ 25 रुपये लगेंगे. यानी अगर आप गुरुग्राम से सोनीपत या नोएडा की तरफ आते हैं तो आपके महज 45 से 50 रुपये खर्च होंगे. बता दें कि फास्टैग के सालाना पास में 200 ट्रिप मिलती हैं, जिसमें एक टोल प्लाजा पर एक ट्रिप काउंट होता है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dwarka Expressway Toll Charges, Dwarka Expressway Toll Tax, Toll On Dwarka Expressway, Fastag Annual Pass, Fastag Annual Pass Dwarka Expressway
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com