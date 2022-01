Heel Pain Diet Plan: एड़ियों के दर्द से झटपट आराम पाने के लिए डाइट में शामिल करें ये चीजें

1. अदरक-

एड़ियों के दर्द को दूर करने के लिए आप अदरक का सेवन कर सकते हैं. दिन में 2-3 में अदरक के पानी में शहद मिलाकर पीने से एड़ियों के दर्द और सूजन को कम किया जा सकता है.

2. हल्दी-

हल्दी को सेहत के लिए काफी गुणकारी माना जाता है. हल्दी वाले पानी में शहद को मिलाकर पीने से एड़ियों के दर्द को दूर किया जा सकता है. आप हल्दी को चाय और खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

हल्दी वाले पानी में शहद को मिलाकर पीने से एड़ियों के दर्द को दूर किया जा सकता है. Photo Credit: iStock

3. मछली-

मछली में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है जो शरीर की सूजन और दर्द को कम करने में मदद कर सकता है. मछली को डाइट में शामिल कर हड्डियों को मजबूत बनाया जा सकता है.

4. सेब का सिरका-

अगर आपको एड़ियों में बहुत दर्द हैं तो आप गर्म पानी में कुछ बूंदें सेब के सिरके की डालें और कुछ देर तक इसमें पैर को डुबोए, इससे एड़ी के दर्द से राहत मिल सकती है.

5. सेंधा नमक-

सेंधा नमक को सेहत के लिए अच्छा माना जाता है. शरीर में दर्द को दूर करने के लिए आप सेंधा नमक को डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसके अलावा आप गुनगुने पानी में सेंधा नमक मिलाकर पैरों को उसमें कुछ देर तक डुबोए रखने से भी दर्द में राहत मिल सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

