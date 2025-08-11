फटी एड़ियों से परेशान हैं तो स्किन डॉक्टर से जानिए कैसे दूर होगी दिक्कत, Cracked Heels हो जाएंगी मुलायम

Cracked Heels Treatment: ड्राइनेस के कारण, पैरों को बहुत देर तक पानी में रखने से, जमीन पर नंगे पांव चलने से या एड़ियों की ठीक तरह से सफाई ना करने पर फटी एड़ियों की दिक्कत हो जाती है. एड़ियां फट जाती हैं तो देखने में तो बुरी लगती ही हैं, साथ ही इनसे खून भी बह सकता है. वहीं, एड़ी का फटना और ऊपर से डेड स्किन सेल्स का जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना स्किन को परमानेंट डैमेज भी कर सकता है. ऐसे में इस फटी एड़ी की दिक्कत से छुटकारा पाना जरूरी होता है. इसी बारे में बता रहे हैं डर्मेटोलॉजिस्ट (Dermatololgist) डॉ. वरुण श्रीवास्तव. डॉक्टर ने बताया कि किस तरह फटी एड़ियों की देखरेख की जा सकती है. डॉक्टर की सलाह मानेंगे तो आप भी फटी एड़ियों की दिक्कत से छुटकारा पा सकते हैं.

फटी एड़ियों से छुटकारा कैसे पाएं | How To Get Rid Of Cracked Heels

स्किन डॉक्टर का कहना है कि सुबह के समय मॉइस्चराइजर लगाएं. इससे पैर हाइड्रेटेड रहते हैं और पूरा दिन पैरों को मॉइस्चर मिलता है.

रात के समय सैलिसिलिक एसिड या यूरिया बेस्ड क्रीम लगाएं जिससे फटी एड़ियां भरने लगें. इससे कटी स्किन भरने लगेगी और डेड स्किन छूटकर निकल जाएगी.

अपने पैरों को हफ्ते में 2 से 3 बार 15 मिनट के लिए हल्के गर्म पानी में भिगोकर रखें. इससे एड़ी पर जमी मोटी स्किन को घिसकर निकालना आसान हो जाएगा. पैर भिगोकर रखने के बाद ग्लाइकॉलिक एसिड बेस्ड क्रीम लगाएं. इससे डेड स्किन सेल्स एक्सफोलिएट होकर निकल जाएंगी.

रात में कोशिश करें कि आप कॉटन के जुराब पहनकर सोएं. क्रीम लगाने के बाद जुराब पहनकर सोने से त्वचा पर हाइड्रेशन लॉक हो जाती है और डैमेज नहीं होता.