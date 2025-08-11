विज्ञापन

फटी एड़ियों से परेशान हैं तो स्किन डॉक्टर से जानिए कैसे दूर होगी दिक्कत, Cracked Heels हो जाएंगी मुलायम

Cracked Heels Home Remedies: फटी एड़ियां पैरों की सुंदरता बिगाड़ देती हैं. कई बार यह इतनी कट-फट जाती हैं कि इनसे खून तक निकलने लगता है. ऐसे में यहां जानिए किस तरह दूर होगी फटी एड़ियों की दिक्कत.

How Do You Treat Cracked Heels: यहां जानिए कैसे मिलेगा फटी एड़ियों से छुटकारा.

Cracked Heels Treatment: ड्राइनेस के कारण, पैरों को बहुत देर तक पानी में रखने से, जमीन पर नंगे पांव चलने से या एड़ियों की ठीक तरह से सफाई ना करने पर फटी एड़ियों की दिक्कत हो जाती है. एड़ियां फट जाती हैं तो देखने में तो बुरी लगती ही हैं, साथ ही इनसे खून भी बह सकता है. वहीं, एड़ी का फटना और ऊपर से डेड स्किन सेल्स का जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना स्किन को परमानेंट डैमेज भी कर सकता है. ऐसे में इस फटी एड़ी की दिक्कत से छुटकारा पाना जरूरी होता है. इसी बारे में बता रहे हैं डर्मेटोलॉजिस्ट (Dermatololgist) डॉ. वरुण श्रीवास्तव. डॉक्टर ने बताया कि किस तरह फटी एड़ियों की देखरेख की जा सकती है. डॉक्टर की सलाह मानेंगे तो आप भी फटी एड़ियों की दिक्कत से छुटकारा पा सकते हैं.

फटी एड़ियों से छुटकारा कैसे पाएं | How To Get Rid Of Cracked Heels

  • स्किन डॉक्टर का कहना है कि सुबह के समय मॉइस्चराइजर लगाएं. इससे पैर हाइड्रेटेड रहते हैं और पूरा दिन पैरों को मॉइस्चर मिलता है.
  • रात के समय सैलिसिलिक एसिड या यूरिया बेस्ड क्रीम लगाएं जिससे फटी एड़ियां भरने लगें. इससे कटी स्किन भरने लगेगी और डेड स्किन छूटकर निकल जाएगी.
  • अपने पैरों को हफ्ते में 2 से 3 बार 15 मिनट के लिए हल्के गर्म पानी में भिगोकर रखें. इससे एड़ी पर जमी मोटी स्किन को घिसकर निकालना आसान हो जाएगा. पैर भिगोकर रखने के बाद ग्लाइकॉलिक एसिड बेस्ड क्रीम लगाएं. इससे डेड स्किन सेल्स एक्सफोलिएट होकर निकल जाएंगी.
  • रात में कोशिश करें कि आप कॉटन के जुराब पहनकर सोएं. क्रीम लगाने के बाद जुराब पहनकर सोने से त्वचा पर हाइड्रेशन लॉक हो जाती है और डैमेज नहीं होता.

घरेलू नुस्खे आजमाकर देख सकते हैं
  1. फटी एड़ियों पर कुछ घरेलू नुस्खे आजमाकर देखे जा सकते हैं. आप केले (Banana) को एड़ियों पर लगा सकते हैं. इसके लिए आपको करना बस इतना है कि केलों को मसलकर पेस्ट बनाएं. इस पेस्ट को पैरों पर लगाकर रखने के बाद धोकर हटाएं. पैर मुलायम हो जाते हैं.
  2. गर्म पानी में शहद डालकर भी पैरों को डुबोया जा सकता है. शहद (Honey) एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है और इसीलिए पैरों के लिए बेहद फायदेमंद है. इससे फटी एड़ियां ठीक होने लगती हैं. पैरों को शहद वाले पानी में 15 से 20 मिनट भिगोकर रख सकते हैं.

