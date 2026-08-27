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Raksha Bandhan 2026: कल कितने बजे से कितने बजे तक बांधी जाएगी राखी? पंडित जी से जान लें राखी बांधने का शुभ मुहूर्त

कल 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा. आइए पंडित जी से जानते हैं कल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और किस समय राखी बांधने से बचें-

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Raksha Bandhan 2026: कल कितने बजे से कितने बजे तक बांधी जाएगी राखी? पंडित जी से जान लें राखी बांधने का शुभ मुहूर्त
कल सुबह इस समय बांधें राखी
(Photo Credit: NDTV)

रक्षाबंधन भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार है. इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उसकी लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं. वहीं, भाई भी बहन की रक्षा का वचन देता है. इस साल रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त, शुक्रवार को मनाया जाएगा. त्योहार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन राखी बांधने से पहले शुभ समय जानना भी जरूरी माना जाता है. आइए ज्योतिषाचार्य से जानते हैं कल राखी बांधने का शुभ समय क्या रहेगा-

सुबह इस समय बांधें राखी

ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गौरव कुमार दीक्षित के अनुसार, कल राखी बांधने का मुख्य शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 57 मिनट से 9 बजकर 48 मिनट तक रहेगा. पंचांग के अनुसार, इसी समय के बीच राखी बांधना सबसे शुभ रहेगा. ज्योतिषाचार्य कहते हैं, शुभ मुहूर्त में किए गए कार्यों से सकारात्मकता और मंगल की कामना जुड़ी होती है. इसलिए रक्षाबंधन पर भी बहनें शुभ समय का ध्यान रखें. राखी बांधते समय पहले भाई का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ कर तिलक करें. इसके बाद अक्षत लगाएं, आरती करें और फिर रक्षा सूत्र बांधें.

राहुकाल में नहीं बांधनी चाहिए राखी

ज्योतिषाचार्य आगे बताते हैं, रक्षाबंधन के दिन राहुकाल सुबह 10 बजकर 54 मिनट से दोपहर 12 बजकर 28 मिनट तक रहेगा. परंपरागत ज्योतिष मान्यताओं में इस समय को शुभ कामों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है. इसलिए इस समय में राखी बांधने से बचें.

चंद्र ग्रहण का क्या रहेगा असर?

28 अगस्त को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगेगा. ग्रहण सुबह 8 बजकर 4 मिनट से दोपहर 11 बजकर 22 मिनट तक रहेगा. इस दौरान चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित रहेगा. हालांकि, यह आंशिक चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. इसलिए भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं माना जाएगा. इसका मतलब है कि ग्रहण के कारण धार्मिक कार्यों पर रोक नहीं रहेगी और लोग सामान्य पूजा-पाठ तथा अन्य शुभ कार्य कर सकेंगे.

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