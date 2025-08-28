दिल्ली मेट्रो में छात्रों के लिए सस्ता होगा किराया, CM रेखा गुप्ता ने यूनिवर्सिटी स्पेशल बस को दिखाई हरी झंडी

University Special Bus: दिल्ली के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए गुरुवार को एक खास सौगात की शुरुआत हुई. दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी स्पेशल बस की शुरुआत की. इस स्कीम के तहत दिल्ली के अलग-अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए 25 स्पेशल बसों का संचालन किया जाएगा. बसों का संचालन कॉलेज की टाइमिंग से जुड़ी होगी. इससे क्लास करने कॉलेज-यूनिवर्सिटी आने वाले छात्रों को बड़ा फायदा मिलेगा.

मेट्रो में कंसेशन देने पर भी काम कर रही सरकार

यूनिवर्सिटी स्पेशल बसों की सुविधा को शुरू करते समय ही दिल्ली सरकार ने छात्रों के मेट्रो सफर में कंसेशन देने वाली स्कीम पर भी जानकारी दी. बताया गया कि दिल्ली सरकार हजारों छात्रों के लिए मेट्रो में भी राहत देने जा रही है. इसको लेकर दिल्ली सरकार काम कर रही है.

मेट्रो में रियायत की जल्द होगी घोषणाः सीएम

सीएम रेखा गुप्ता ने यू बस सर्विस लॉन्च के मौके पर कहा, हमारी सरकार छात्रों को मेट्रो में भी कंसेशन देने पर काम कर रही है. कुछ समय में इसका ऐलान किया जाएगा. बता दें कि विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने मेट्रो में कंसेशन देने का मुद्दा उठाया था और इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा था.

दिल्ली सीएम ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा अब यह U-स्पेशल आपको कॉलेज गेट से सुरक्षित और सुविधाजनक ढंग से आपके घर तक पहुँचाएगी. छात्र-छात्राओं के लिए मेट्रो पास पर भी हमारी सरकार काम कर रही है, ताकि शिक्षा और यात्रा दोनों ही सहज बनें.

आज दिल्ली विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से U-स्पेशल EV बस सेवा का लोकार्पण किया। सालों से बंद पड़ी यह सेवा अब फिर से दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए शुरू की गई है।



1998 में जब मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ी थी, तब यह U-स्पेशल मेरे कॉलेज दिनों की सबसे मीठी यादें अपने साथ ले…

अलग-अलग कैंपसों को जोड़ेगी स्पेशल बसें

इस स्कीम के बारे में दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- आज से शुरू हुईं 25 University Special Buses छात्रों के लिए सुरक्षित, भरोसेमंद और समर्पित कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेंगी. ये नई बसें नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, JNU, IIT दिल्ली और अन्य संस्थानों को सीधे जोड़ेंगी. इन बसों का शेड्यूल कॉलेज टाइमिंग्स के साथ तालमेल में रखा गया है ताकि विद्यार्थियों को अधिकतम सुविधा मिल सके.

इससे पहले मुख्यमंत्री ने दिल्ली में दोबारा U बस सर्विस की लॉन्चिंग की. साल 2020 में कोविड के बाद यह बस बंद कर दी गई थी. लेकिन जब एक कार्यक्रम को लेकर सीएम दिल्ली विश्वविद्यालय गई तो उन्होंने दोबारा बस लॉन्च की बात कही थी.

25 अलग-अलग रूटों में चलेंगी 30 बसें

यह बस सिर्फ DU नहीं बल्कि JNU, IIT और अन्य कैंपस वाले कॉलेज से भी कनेक्ट होंगे. ये बसें 25 अलग-अलग रूटों पर चलेंगे. इस योजना के तहत छात्रों के लिए 30 बसें चलाई जाएगी. 12 मीटर वाली लंबी 20 बड़ी बसें इस स्कीम में चलाई जाएंगी. साथ ही 9 मीटर वाली Devi स्कीम की होगी. यह बस सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगी.

बस में छात्र स्कैन कर अपने मनपसंद गाने चलाने के किए फरमाइस भी कर सकते हैं. साथ ही डीटीसी ने खुद का रेडियो स्टेशन भी तैयार किया है. बताया गया कि अबभी यह स्टेशन जयपुर में काम करेगा. कुछ दिनों बाद दिल्ली में डीटीसी में इसका सेटअप लगाया जाएगा.