नए साल पर स्विट्जरलैंड के लग्जरी बार में बड़ा धमाका, कई लोगों की मौत की आशंका

नए साल पर स्विट्जरलैंड के लग्जरी बार में बड़ा धमाका, कई लोगों की मौत की आशंका है. पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है. न्यूज एजेंसी AFP से स्थानीय अधिकारियों ने इस ब्लास्ट में कई मौत की आशंका जताई है.

स्विट्जरलैंड के रिजॉर्ट में धमाका
  • स्विट्जरलैंड के एक लग्जरी बार में हुआ धमाका, कई लोगों के मारे जाने की आशंका
  • नए साल के जश्न के दौरान बार में हुआ धमाका, भयंकर आग लगी
  • स्थानीय पुलिस ने इस घटना में कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई है
बर्न:

स्विट्जरलैंड के लग्जरी अल्पाइन स्की बार में नए साल के पहले दिन हुए धमाके में कई लोगों के मारे जाने की खबर है. क्रांस मोंटाना शहर  में हुए इस धमाके के बारे में स्विस पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया धमाका किस कारण से हुआ है इसकी जानकारी नहीं है. हालांकि, पुलिस ने इस घटना में कई लोगों के मारे जाने की बात कही है. 

ब्लास्ट के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी फैल गई. लोगों को चीखते और चिल्लाते हुए बाहर भागते देखा गया. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रिजॉर्ट में लगी आग को बुझाने की कोशिश कर दी. धमाके के कारण रिजॉर्ट में बड़ी आग लग गई. 

लग्जरी बार के बाहर सुरक्षाबल

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि धमाके के तुरंत बाद वहां बड़ी आग लग गई. कुछ लोग घायल लोगों को बचाने के लिए दौड़ते दिख रहे हैं. न्यूज एजेंसी AFP से बात में स्थानीय अधिकारियों ने इस घटना में कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई है. 

बताया जा रहा है कि लोग यहां नए साल का जश्न मना रहे थे तभी धमाका हुआ है. धमाका किस कारण से हुआ है अभी जानकारी सामने नहीं आई है. पुलिस के प्रवक्ता गेटान लाथयॉन ने बताया कि एक जोरदार धमाका हुआ है. इस धमाके में कई लोग घायल हुए हैं जबकि कई लोगों की मौत भी हुई है. उन्होंने बताया कि भारतीय समय से रात 12 बजकर 30 मिनट पर धमाका हुआ है.

घटनास्थल पर सुरक्षाबल के जवान मौजूद और इस बात की जानकारी जुटाने में लगे हैं कि आखिर ये धमाका किस कारण से हुआ है. क्रांस मोंटाना एक लग्जरी स्की रिजॉर्ट शहर है और राजधानी बर्न से दो घंटे की दूरी पर स्थित है. 

