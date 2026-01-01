8वें वेतन आयोग से दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की कितनी बढ़ जाएगी सैलरी? ये रहा जवाब

8वां वेतन आयोग एक जनवरी, 2026 से लागू हो जाएगा. जिसके साथ ही करीब 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा. नए वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 20 से 35 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है. बात की जाए की 8वां वेतन आयोग के लागू होने के बाद दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी हो जाएगी? तो इससे पहले ये जान लेते हैं कि इस समय मौजूदा सैलरी कितनी है.

दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का बेसिक पे: 35,400 रुपए है, HRA (House Rent Allowance): 30% (10,500 रुपए), DA (Dearness Allowance): 55% (18,000 रुपए), ग्रॉस सैलरी (सभी अलाउंस सहित): 77,000 रुपए और NPA डिडक्शन के बाद इन-हैंड सैलरी: 70,000 रुपए है.

8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद कितनी होगी सैलरी

8वां वेतन आयोग के लागू होने के बाद पुलिस वालों की सैलरी अच्छी खासी बढ़ सकती है. दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर का बेसिक पे 35,400 रुपए है, जो कि 8वें वेतन आयोग में बढ़कर करीब 40 से 50 हजार रुपए होने का अनुमान है. हालांकि इसमें HRA, TA और अन्य भत्ते जोड़े नहीं गया हैं. अगर उन्हें जोड़ दिया जाए तो ये हैंड सैलरी और बढ़ जाएगी.

बता दें कि आमतौर पर हर 10 वर्ष के अंतराल पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाती हैं. सातवां वेतन आयोग फरवरी, 2014 में गठित हुआ था और उसकी सिफारिशें एक जनवरी, 2016 से लागू की गई थीं. नियमों के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के लागू होने के अनुसार उनका एरियर मिलेगा.

