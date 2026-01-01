विज्ञापन
विशेष लिंक

नए साल की शुरुआत बारिश और ठंड के साथ, मुंबई में बरसात तो दिल्ली में अलर्ट

साल के पहले दिन ही मुंबई में ज़ोरदार बारिश देखने को मिल रही है. दादर, प्रभादेवी, लोअर परेल और बांद्रा समेत शहर के कई इलाकों में सुबह से हल्की से मध्यम बारिश जारी है.

Read Time: 2 mins
Share
नए साल की शुरुआत बारिश और ठंड के साथ, मुंबई में बरसात तो दिल्ली में अलर्ट
  • दिल्ली में नए साल के पहले दिन कड़ाके की ठंड है और बारिश का भी अलर्ट है.
  • IMD ने दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना के साथ अलर्ट जारी किया है.
  • अगले पांच दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में सुबह और रात को घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी गई है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

देश के अलग-अलग हिस्सों में नए साल की शुरुआत मौसम के बदले मिजाज के साथ हुई है. जहां मुंबई में पहले दिन ही बारिश ने दस्तक दी है, वहीं दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड के बीच बारिश और घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.

दिल्ली में बारिश का अलर्ट

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से नीचे है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, एक जनवरी को आसमान में बादल छाए रहने और देर रात या दिन में हल्की बारिश होने की संभावना है. अगर ऐसा होता है, तो यह इस मौसम की पहली बारिश होगी.

IMD का कहना है कि सुबह और रात के समय ठंड और कोहरा बना रहेगा. विभाग ने अगले पांच दिनों तक घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी है. बुधवार को दिल्ली के कई इलाकों में दृश्यता 50 मीटर तक गिर गई थी.

अभी तो और ठंड पड़ेगी

स्काईमेट के मुताबिक, पंजाब-हरियाणा के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश के आसार हैं. वहीं तीन जनवरी से शीत लहर तेज हो सकती है और न्यूनतम तापमान पांच डिग्री से नीचे गिरने की आशंका है.

मौसम विभाग ने नए साल के दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 14 से 16 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Weater Update, Delhi Weather, Mumbai Weather, Mumbai Weather Alert, Mumbai Rain
Get App for Better Experience
Install Now