नए साल की शुरुआत बारिश और ठंड के साथ, मुंबई में बरसात तो दिल्ली में अलर्ट

देश के अलग-अलग हिस्सों में नए साल की शुरुआत मौसम के बदले मिजाज के साथ हुई है. जहां मुंबई में पहले दिन ही बारिश ने दस्तक दी है, वहीं दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड के बीच बारिश और घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.

#WATCH | Light showers of rain bring down pollution levels in Mumbai. Visuals from Lower Parel. pic.twitter.com/RWIeJzFYev — ANI (@ANI) January 1, 2026

दिल्ली में बारिश का अलर्ट

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से नीचे है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, एक जनवरी को आसमान में बादल छाए रहने और देर रात या दिन में हल्की बारिश होने की संभावना है. अगर ऐसा होता है, तो यह इस मौसम की पहली बारिश होगी.

IMD का कहना है कि सुबह और रात के समय ठंड और कोहरा बना रहेगा. विभाग ने अगले पांच दिनों तक घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी है. बुधवार को दिल्ली के कई इलाकों में दृश्यता 50 मीटर तक गिर गई थी.

अभी तो और ठंड पड़ेगी

स्काईमेट के मुताबिक, पंजाब-हरियाणा के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश के आसार हैं. वहीं तीन जनवरी से शीत लहर तेज हो सकती है और न्यूनतम तापमान पांच डिग्री से नीचे गिरने की आशंका है.

मौसम विभाग ने नए साल के दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 14 से 16 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है.

