पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने का मौका, परीक्षा पे चर्चा में रजिस्ट्रेशन का टूट गया रिकॉर्ड

Pariksha Pe Charcha 2026: बोर्ड परीक्षाओं के तनाव को दूर करने और छात्रों में नया जोश भरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा' (PPC) अपने 9वें संस्करण के लिए पूरी तरह तैयार है. इस बार छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, इस बात का अंदाजा आप अब तक आए 2.92 करोड़ से अधिक आवेदन से भी लगा सकते हैं. माना जा रहा है कि इस बार 4 करोड़ का आंकड़ा पार हो सकता है.

अगर आप भी पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं या उनसे परीक्षा से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो 11 जनवरी 2026 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें. पिछले साल 3.53 करोड़ आवेदनों के साथ इस कार्यक्रम ने 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में अपना नाम दर्ज कराया था.

रजिस्ट्रेशन के चौंकाने वाले आंकड़े (PPC 2026)

कुल रजिस्ट्रेशन: 2,92,85,623+

छात्रों की संख्या: 2.73 करोड़+

शिक्षकों की संख्या: 16.25 लाख+

अभिभावकों की संख्या: 3.28 लाख+

आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Guide)

परीक्षा पे चर्चा 2026 का हिस्सा बनना बहुत आसान है. आप अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या डिजिलॉकर (DigiLocker) के जरिए नीचे दिए गए चरणों का पालन कर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको आधिकारिक पोर्टल [innovateindia1.mygov.in पर जाना होगा. इसके बाद होमपेज पर दिख रहे 'Participate Now' बटन पर क्लिक करें. यहाँ आपको चार ऑप्शन मिलेंगे.अपनी सही श्रेणी के नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें. अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दर्ज करके लॉगिन करें. मांगी गई अन्य जानकारी (जैसे स्कूल का नाम, क्लास आदि) भरें और अपना फॉर्म सबमिट कर दें.

