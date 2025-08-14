विज्ञापन
दिल्ली में आफत की बारिश! सड़कों पर लंबा जाम, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली और आसपास के इलाकों के अलावा मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी मध्य प्रदेश में अगले कुछ घंटों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. 

दिल्ली में आफत बनी बारिश
  • दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों पर जलजमाव और कई स्थानों पर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है
  • दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों से ट्रैफिक जाम से बचने के लिए दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है
  • बारिश के कारण दिल्ली के हॉजखास, लाजपत नगर, आईटीओ और मेहरोली-बदरपुर रोड जैसे इलाकों में भारी जाम लगा हुआ है.
नई दिल्ली:

दिल्ली में गुरुवार सुबह से लगातार रुक-रुककर हो रही बारिश ने राजधानी की रफ्तार को थाम सा लिया है. जगह-जगह हुए जलजमाव के कारण भी लोगों को खासी दिक्कतों का सामने करना पड़ रहा है. कई जगहों पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम भी देखा जा रहा है. बारिश का असर फ्लाइट के संचालन पर भी पड़ा है. 

मौसम के बदले मिजाज को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी में कहा गया है कि मौसम खराब होने और लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों पर जाम लगा हुआ है. ऐसे में हम एयरपोर्ट आने वाले सभी यात्रियों से अनुरोध करेंगे कि वह सड़क मार्ग की जगह दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करें ताकि वो ट्रैफिक जाम में ना फंसे. फ्लाइट से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए संबंधित एयरलाइंस से संपर्क किया जा सकता है. आपको हुई असुविधा के लिए हमे खेद है. 

बारिश की वजह से दिल्ली के हॉजखास, लाजपत नगर, आईटीओ, मेहरोली-बदरपुर रोड और गुरुग्राम जाते वक्त महिपालपुर समेत गुरुग्राम के कई हिस्सों में लोगों को जाम से जूझना होना पड़ रहा है. बारिश के कारण दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे पर भी वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है. एक्सप्रेस वे पर दिल्ली की ओर आते हुए बेहद जाम की स्थिति है. 

दिल्ली और आसपास के इलाकों के अलावा मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी मध्य प्रदेश में अगले कुछ घंटों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. 
 

