बेटी की शादी के लिए गढ़ी 10 लाख की फर्जी लूट की कहानी, पुलिस को हुआ शक और फिर पर्दाफाश

दिल्ली के नॉर्थ-वेस्ट जिले की केशवपुरम थाना पुलिस ने एक ऐसी फर्जी लूट की वारदात का भंडाफोड़ किया है, जिसने सबको हैरान कर दिया. जांच में पीड़ित ही आरोपी निकला. उसे बेटी की शादी के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने लूट की फर्जी कहानी बनाई.

पुलिस ने बताया कि गुरदेव सिंह नाम के 54 साल के व्यक्ति ने खुद ही PCR पर कॉल करके दावा किया था कि दो बदमाशों ने रेलवे ओवरब्रिज, केशवपुरम के पास उसकी स्कूटी रोककर उससे 10 लाख रुपये और सोने की चेन लूट ली. कॉल मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जांच के दौरान न तो सड़क पर स्कूटी के फिसलने के निशान मिले, न ही CCTV फुटेज में कोई संदिग्ध बाइक सवार दिखाई दिया. पुलिस को शक हुआ और जब गुरदेव से ही सख्ती से पूछताछ हुई तो सच सामने आ गया.

असलियत ये थी कि गुरदेव सिंह एक IMPEX कंपनी में काम करता था और कंपनी के मालिक ने उसे करोल बाग से 10 लाख रुपये लाने भेजा था. उसने पैसे तो ले लिए, लेकिन घर जाकर छुपा दिए और कहानी गढ़ दी कि उसे लूट लिया गया है. पूछताछ में गुरदेव ने कबूल किया कि उसने ये पूरा ड्रामा अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जुटाने और रकम हड़पने की नीयत से किया था.

पुलिस ने उसके घर से पूरे 10 लाख रुपये कैश बरामद कर लिए हैं. 54 साल का आरोपी दिल्ली के विष्णु गार्डन का रहने वाला है. वो पहली बार अपराध में शामिल हुआ है, कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है. नॉर्थ-वेस्ट जिले के DCP भीष्म सिंह ने कहा कि पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई कर इस फर्जी कॉल का पर्दाफाश किया और कैश बरामद कर लिया. मामले की आगे की जांच जारी है.