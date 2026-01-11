गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा का चक्रव्यूह, दिल्ली पुलिस और जनता मिलकर रोकेंगे हर खतरा

Eyes and Ears Campaign: गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने रविवार को पूरे शहर में सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए एक बड़ा जन-जागरण अभियान चलाया. 'आइज एंड ईयर्स' योजना के तहत दिल्ली के सभी थानों, मेट्रो और आईजीआई एयरपोर्ट यूनिट्स में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए. इस कार्यक्रम में दिल्ली के हजारों लोगों ने हिस्सा लिया.

इस अभियान में मार्केट एसोसिएशन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, पुराने वाहनों के डीलर, होटल मालिक, रेहड़ी-पटरी वाले, गार्ड और कुली शामिल हुए. पुलिस का मकसद इन सभी को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है, जिससे वे अपने आसपास होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दे सकें.

पुलिस अधिकारी (एसीपी रंजय अत्रीश और एसीपी कैलाश बिष्ट)ने यूट्यूब लाइव के जरिए सभी को खास सावधानियां बरतने की सलाह देते हुए कहा-

सोसायटियों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं और किरायेदारों, नौकरों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं.

दुकानदार, बाजारों में सुरक्षा बढ़ाएं और संदिग्ध सामान या व्यक्ति दिखने पर पुलिस को बताएं.

होटल मालिक, मेहमानों की आईडी और रिकॉर्ड की गहनता से जांच करें.

केमिकल विक्रेता, विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों की थोक बिक्री करते समय सावधानी बरतें और खरीदार की सही पहचान सुनिश्चित करें.

सिम कार्ड और पुरानी गाड़ी के डीलर, नए सिम कार्ड देते समय सरकारी नियमों का पालन करें और गाड़ियों की ओनरशिप ट्रांसफर में लापरवाही न बरतें.

संदिग्ध गतिविधि की सूचना के लिए जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर

पुलिस ने जनता से अपील की है कि किसी भी लावारिस वस्तु, संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना इमरजेंसी नंबर, 112 और दिल्ली पुलिस आइज एंड ईयर्स हेल्पलाइन, 14547 नंबरों पर दें.

दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी न मानकर, इसे हर नागरिक की साझा जिम्मेदारी बनाना है. थानों में लोगों को इस बारे में पंपलेट्स और वीडियो के जरिए भी जागरूक किया गया.