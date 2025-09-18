फ्लाईओवर से नीचे गिरा , फिर भारी वाहन के नीचे आया, दिल्ली में शख्स की दर्दनाक मौत

- दिल्ली के पांडव नगर इलाके में 49 साल के शख्स की फ्लाईओवर से गिरने और वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई.
- यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर मंगलम कट फ्लाईओवर के पास गुरुवार रात लगभग बारह बजे हुई.
- ऑटो चालक अमित कुमार ने घायल व्यक्ति को फ्लाईओवर से गिरते देखा और अस्पताल ले जाने में मदद की.
दिल्ली के पांडव नगर इलाके में गुरुवार तड़के 49 साल के एक शख्स की कथित तौर पर फ्लाईओवर से गिरने और एक वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर मंगलम कट फ्लाईओवर के पास गुरुवार रात करीब 12 बजे हुई. अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वह शख्स पैदल जा रहा था या फिर किसी वाहन पर सवार था.
कार और एक स्कूटर क्षतिग्रस्त हालत में मिले
पुलिस उपायुक्त (पूर्व) अभिषेक धानिया के मुताबिक, घटनास्थल पर एक कार और एक स्कूटर क्षतिग्रस्त हालत में मिले थे. पुलिस जब तक वहां पहुंची तब तक घायल शख्स को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था. लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अधिकारी ने बताया कि बाद में उसकी पहचान गाजियाबाद के इंदिरापुरम के रहने वाले राकेश कुमार अग्रवाल के रूप में हुई.
ऑटो चालक ने शख्स को फ्लाईओवर से गिरते देखा
शिकायतकर्ता ऑटो चालक अमित कुमार के मुताबिक, वह गाजीपुर की ओर जा रहा था, तभी उसने एक व्यक्ति को फ्लाईओवर से सर्विस रोड पर गिरते देखा. डीसीपी ने बताया कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को कुछ राहगीरों की मदद से अमित कुमार के ऑटो से अस्पताल ले जाया गया.
भारी वाहन से टक्कर लगने से हुई मौत
शुरुआती जांच से पता चला है कि फ्लाईओवर पर किसी अज्ञात भारी वाहन ने पीड़ित को टक्कर मार दी होगी, जिसकी वजह से वह नीचे गिर गया. पांडव नगर पुलिस थाने में बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है.
इनपुट- भाषा
