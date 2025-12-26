दिल्ली में भारी प्रदूषण पर AAP ने LG को बता दिया 'गजनी', पोस्टर किया शेयर

दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) और दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है. AAP ने X पर एक पोस्ट साझा करते हुए दावा किया कि प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि 'LG की याददाश्त चली गई. साथ ही तंजभरे लहजे में AAP ने पोस्ट में LG को 'गलत व्यक्ति' को पत्र लिखने वाला बताया. ट्वीट में LG पर यह भी तंज है कि उन्होंने प्रदूषण के लिए केजरीवाल को पत्र लिखा है.

AAP का आरोप: प्रदूषण ने LG की 'मेमोरी' पर असर डाला

AAP का तंज है कि दिल्ली में प्रदूषण चरम पर है, लेकिन LG वी.के. सक्सेना ने हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखकर प्रदूषण नियंत्रण में 'लापरवाही' का आरोप लगाया, जबकि मौजूदा सरकार दिल्ली की भाजपा‑नेतृत्व वाली सरकार है.

'दिल्ली का गजनी'

आम आदमी पार्टी ने अपने पोस्ट में वीके सक्सेना को 'दिल्ली का गजनी' बताया है.

प्रदूषण पर दिल्ली में सियासत जारी

इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर उनकी सरकार पर ‘11 वर्षों की उपेक्षा और आपराधिक निष्क्रियता' का आरोप लगाया और राजधानी में वायु प्रदूषण की स्थिति के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया. इन आरोपों पर अब आम आदमी पार्टी (आप) ने पलटवार किया.

LG साहब के दिमाग पर असर पड़ा है- ढांडा

आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जब राजधानी प्रदूषण की गंभीर मार झेल रही है, तब एलजी साहब इसे छोड़कर गुजरात चले गए. ढांडा ने तंज कसते हुए कहा था, 'दिल्ली का प्रदूषण लोगों के फेफड़ों पर असर कर रहा है, लेकिन लगता है एलजी साहब के दिमाग पर इसका असर हो गया है. उनकी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है कि उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल नहीं, बल्कि 'रेखा गुप्ता' मुख्यमंत्री है.'