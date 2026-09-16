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तेज रफ्तार कार की टक्कर से हवा में उछला युवक, गुरुग्राम के बाद ग्रेटर नोएडा में हिट एंड रन का केस, VIDEO सामने आया

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख क्षेत्र में एक युवक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी. सीसीटीवी में कैद हादसे के बाद पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है. हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है.

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ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हिट एंड रन का खौफनाक VIDEO, तेज रफ्तार कार ने युवक को उछाला; आरोपी गिरफ्तार
NDTV
नोएडा:

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र में हिट एंड रन का एक गंभीर मामला सामने आया है. मूर्ति चौक पर सड़क से गुजर रहे एक युवक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हादसे में घायल युवक हिमांशु राय के दोनों पैर, हाथ, घुटने और रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

CCTV में कैद हुआ खौफनाक हादसा

जानकारी के अनुसार यह घटना 5 सितंबर की सुबह करीब 4:10 बजे की बताई जा रही है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक सड़क पर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक कई फीट तक हवा में उछल गया. वीडियो में हादसे के बाद युवक दिखाई नहीं देता, जबकि उसके हाथ में मौजूद सामान सड़क पर गिरा हुआ नजर आता है.

ऐसे हुआ हादसा, आखिरी फोटो में सड़क पर गिरा सामान

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युवक गंभीर रूप से घायल

हादसे में घायल युवक की पहचान हिमांशु राय के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि दुर्घटना में उसके दोनों पैरों, हाथ, घुटनों और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं.

इसी कार से हुई थी टक्कर

इसी कार से हुई थी टक्कर

आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार

बिसरख थाना प्रभारी के अनुसार मामले में थाना बिसरख में अपराध संख्या 639/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 और 125बी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है. घटना में इस्तेमाल की गई टाटा पंच कार को भी कब्जे में लेकर थाने में खड़ा करा दिया गया है.

जांच जारी

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है और सभी तथ्यों की जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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