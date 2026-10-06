भुवनेश्वर कुमार की 4 साल बाद टीम इंडिया में वापसी, BCCI ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए टी20 और इंडिया A टीम का किया ऐलान

न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय पुरुष टी20 टीम और इंडिया ए स्क्वॉड का ऐलान कर दिया गया है. भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की राष्ट्रीय टीम में वापसी हो गई है. चयनकर्ताओं ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए घोषित टी20 टीम में उन्हें शामिल किया है. लगभग चार साल बाद टीम इंडिया में लौटे भुवनेश्वर के चयन ने सभी का ध्यान खींचा है. यह पहली टीम है, जिसका चयन अजीत अगरकर के चयन समिति अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद किया गया है. फिलहाल पूर्व भारतीय स्पिनर प्रज्ञान ओझा अंतरिम चेयरमैन की भूमिका निभा रहे हैं. टीम में रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की भी वापसी हुई है, जो चोट के कारण एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा नहीं ले सके थे.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज 22 अक्टूबर से शुरू होगी. पहला मुकाबला क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. इसके बाद सीरीज के बाकी मैच वेलिंगटन, ऑकलैंड और हैमिल्टन में आयोजित किए जाएंगे.

इससे पहले गुवाहाटी के ACA स्टेडियम में चयन समिति की अहम बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आगामी दौरे के लिए खिलाड़ियों के प्रदर्शन, टीम संयोजन और संभावित विकल्पों पर विस्तार से चर्चा की गई. इसी बैठक के बाद चयनकर्ताओं ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम और इंडिया ए स्क्वॉड को अंतिम रूप दिया.

भारत की T20I टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव.

भारत ए टीम: यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, रविचंद्रन स्मरण, ऋषभ पंत* (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (कप्तान, विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, औकिब नबी, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, मानव सुथार, मुकेश चौधरी, साई सुदर्शन, यश राठौड़, मुकेश कुमार

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