India vs West Indies LIVE Updates: जापान में आयोजित एशियन गेम्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया के सामने वेस्टइंडीज की चुनौती है. वेस्ट इंडीज की टीम अपनी पिछली T20I सीरीज़ में श्रीलंका को 2-1 से हराने के बाद इस सीरीज में आ रही है. कप्तान शाई होप और अमीर जांगू भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार फॉर्म में थे, हालांकि वेस्ट इंडीज वह सीरीज़ 2-1 से हार गई थी. उनकी बैटिंग लाइन-अप में काफ़ी ताक़त और गहराई है, लेकिन बड़ा सवाल यह होगा कि क्या उनके गेंदबाज़ भारत की मज़बूत बैटिंग लाइन-अप का मुक़ाबला कर पाएंगे. दूसरी तरफ भारतीय टीम है, जो एशियाड में गोल्ड जीतकर आई है. आज के मुकाबले में यह भी देखना दिलचस्प होने वाला है कि वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन में कौन प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होगा. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में थोड़ी ही देर में टॉस होने वाला है.
India vs West Indies LIVE:नमन धीर का डेब्यू
27 सितंबर को अपना वनडे डेब्यू करने के बाद, नमन धीर अब अपना T20I डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. उन्हें अर्शदीप सिंह से अपनी पहली T20I कैप मिली.
India vs West Indies LIVE: कैसी रहेगी पिच
लखनऊ के इकाना स्टेडियम की पिच पर गेंद और बल्ले के बीच अच्छा संतुलन देखने को मिल सकता है. हाल के सालों में यहां की पिच स्पिनरों की मददगार रही है. हालांकि नई गेंद से तेज गेंदबाजों को शुरुआती उछाल मिल सकता है. जैसे-जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा, पिच के धीमे होने पर बल्लेबाजों के लिए शॉट लगाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. ऐसे में कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई की भूमिका अहम होगी. मंगलवार को लखनऊ का मौसम पूरी तरह साफ नहीं रहेगा. अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान के 23 डिग्री रहने का अनुमान है. बारिश होने की 45 प्रतिशत संभावना है.
India vs West Indies LIVE: वेस्टइंडीज से मिलेगी चुनौती
श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम ने बेशक हाल में एशियन गेम्स का स्वर्ण जीता है, लेकिन हाल के दिनों में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा. उन दोनों सीरीज में भारतीय टीम बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फिल्डिंग के साथ ही प्लेइंग इलेवन संतुलन को लेकर भी आलोचना का शिकार रही थी. ऐसे में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज टीम इंडिया के लिए आसान नहीं होने वाली है. खासकर, वेस्टइंडीज ने वनडे सीरीज में जिस तरह बल्लेबाजी की है, उससे टीम इंडिया की चुनौती और बढ़ी है.
ऐसे में पहले टी20 में भारतीय टीम निश्चित रूप से अपनी गेंदबाजी पर ध्यान देने की कोशिश करेगी. वनडे सीरीज में गेंदबाजों की वजह से ही भारतीय टीम का प्रदर्शन जीत के बावजूद फीका नजर आया था. टी20 सीरीज में बतौर गेंदबाज भारतीय टीम में शामिल कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और मयंक यादव शामिल हैं. इन गेंदबाजों पर ही विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी होगी.
India vs West Indies LIVE: ऐसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
टी20 में वेस्टइंडीज ने भारत को हमेशा टक्कर दी है, लेकिन हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में भारतीय टीम का पलड़ा भारी है. दोनों टीमों के बीच 31 टी20 मैच खेले गए हैं, जिसमें 20 मैचों में भारत और 10 मैचों में वेस्टइंडीज जीता है. एक मैच का परिणाम नहीं निकला है.
India vs West Indies LIVE: स्वागत है आपका
नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्टस पर. एशियाड में गोल्ड जीतने के बाद भारतीय टीम अब वेस्टइंडीज का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में थोड़ी देर में यह मुकाबला शुरू होने वाला है.