श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम ने बेशक हाल में एशियन गेम्स का स्वर्ण जीता है, लेकिन हाल के दिनों में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा. उन दोनों सीरीज में भारतीय टीम बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फिल्डिंग के साथ ही प्लेइंग इलेवन संतुलन को लेकर भी आलोचना का शिकार रही थी. ऐसे में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज टीम इंडिया के लिए आसान नहीं होने वाली है. खासकर, वेस्टइंडीज ने वनडे सीरीज में जिस तरह बल्लेबाजी की है, उससे टीम इंडिया की चुनौती और बढ़ी है.

ऐसे में पहले टी20 में भारतीय टीम निश्चित रूप से अपनी गेंदबाजी पर ध्यान देने की कोशिश करेगी. वनडे सीरीज में गेंदबाजों की वजह से ही भारतीय टीम का प्रदर्शन जीत के बावजूद फीका नजर आया था. टी20 सीरीज में बतौर गेंदबाज भारतीय टीम में शामिल कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और मयंक यादव शामिल हैं. इन गेंदबाजों पर ही विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी होगी.